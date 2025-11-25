蘇丹色素化粧品危機！再增2品項中鏢 食藥署重罰原料商500萬

台南市衛生局稽查化粧品原料含禁用色素「蘇丹4號」情形。（台南市政府提供）

國內首度爆出化粧品中含有禁用色素「蘇丹4號」，食藥署指出，國內12家業者曾購買新加坡公司生產的問題原料，繼昨日公布18個受影響品項後，今日再新增2受影響商品，且這次原料進口商「亦鴻企業公司」已造成公共危害，將以最高裁罰金額500萬元開罰。

日前新加坡公司生產、由原料進口商「亦鴻企業公司」輸入的化粧品原料「紅色複方」中，遭檢出高濃度蘇丹4號。食藥署副署長王德原指出，目前食藥署與各地衛生局持續追查相關流向，連日清查亦鴻企業公司與其下游12家業者，統計迄今共影響20項產品，較昨日再新增2項，另也公布下架、回收數量。

此外，王德原表示，由於這次事件涉及違反「化粧品衛生安全管理法」相關規定，屬第1級回收，已要求製造或輸入業者於14日內完成回收作業，屆期未完成者，可依同法第24條處新台幣1萬元以上100萬元以下罰鍰。食藥署將持續與地方衛生局共同督導，確保市面上無違規產品流通。

王德原指出，因亦鴻企業公司未善盡對產品安全性把關之責任，且未如實提供合格之檢驗報告，造成公共危害，依違反同法第6條規定及第22條，裁處新台幣500萬元罰鍰。

然而，這次受影響的下游業者中，也包括無患子生技公司、歐萊德等知名業者，其中無患子生技公司喊冤控訴，曾要求涉案新加坡公司提出檢驗報告，未料該公司提供零檢出報告詐騙；歐萊德也怒控國外的大廠欺瞞，公司付出高價，原希望購買純天然原料，沒想到竟買到問題產品。

對於這次事件中受到影響的下游業者，王德原說，後續會由所屬轄區衛生局調查、了解、約談，並請業者陳述意見，會依據業者陳述情況，地方衛生局會酌情處理，只要不是故意、蓄意違規，盡把關責任卻仍無辜受害，相信衛生局會適當處理。

王德原也強調，涉案新加波業者提供的原料中，5批中有3批檢出高濃度的蘇丹4號，絕不會是不小心接觸、因污染造成的情況，明顯是蓄意添加，業者行為已涉及詐欺，食藥署將移送檢調偵辦，目前也已將相關訊息提供與檢調，其他移送程序仍在進行中。

