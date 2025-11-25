台北文化基金會慶祝40週年 回顧文化足跡展現城市影響力

台北市文化基金會40週年感恩茶會，台北市長蔣萬安（右起）、台北市副市長兼文基會董事長林奕華、文化局局長暨執行長蔡詩萍、台北市議會議長戴錫欽。（記者陳逸寬攝）

財團法人台北市文化基金會今年成立40週年，今（25）日舉辦感恩茶會，以紀念專刊與全新形象影片揭開序幕，邀請歷任董監事、團隊成員、志工及文化界好友齊聚。台北市長蔣萬安、市議會議長戴錫欽、副市長兼文基會董事長林奕華、文化局局長暨執行長蔡詩萍皆出席，企業界與藝文團體亦到場共襄盛舉。

今天特別回顧文基會自1985年成立以來的歷程，從第一屆台北藝術節、台北電影節、台北文學獎，到協力促成「台北表演藝術中心」落成，從接手台北小巨蛋化解營運危機，到成立「台北市電影委員會」與TMS影視音實驗教育機構，呈現文基會在城市文化上的創新、使命與累積，並安排TMS學生與知名馬戲團帶來精彩表演，象徵文化向下扎根、薪火傳承。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安致詞時表示，最近很多市民朋友碰到他，都一定會問他輝達進駐台北的進度怎麼樣？但是當他參加很多文化的活動，見證文化人對台北市文化的付出超過40年。蔣萬安認為，建設確實可以讓一座城市壯大，但文化才能讓城市真正偉大，感謝所有為文化付出的夥伴，文基會成立40週年不只是一個回顧，更是一個起點，他身為市長，一定會全力支持文化永續、文創產業、文化科技等領域，並繼續努力。

為歡慶成立40週年，即日起至2025年底，文基會推出一系列慶祝活動，旗下館所自營賣店祭出指定商品七折起或滿額贈禮等優惠，部分館所也配合中央普發一萬元政策與北市產發局「台北有購嗨」抽獎活動，民眾只要在指定店家單筆消費滿200元並登錄發票，即可獲得抽獎序號，有機會獲得千萬現金紅包、台積電股票等獎勵。

台北市長蔣萬安出席台北市文化基金會40週年感恩茶會。（記者陳逸寬攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法