    首頁 > 生活

    水圳遊學 台江囡仔走訪八卦池分水工玩「倒地鈴」

    2025/11/25 19:39 記者王姝琇／台南報導
    跟著台江水圳遊學，帶領學子認識珍貴的水利文化資產「八卦池分水工」。（記者王姝琇攝）

    跟著台江水圳遊學，帶領學子認識珍貴的水利文化資產「八卦池分水工」。（記者王姝琇攝）

    推動山海圳環村綠道，一起跟著水圳遊學去。台江流域學校親師生20多人今天以步行方式沿著海尾水圳分線，踏溯山海圳環村綠道，同學們分享到，跟著台江水圳遊學，不僅更認識家鄉，也成為童年最美好的回憶。

    適逢嘉南大圳2期作放水期，社大台江分校、十三佃文化工作室、長安國小等共20幾位學生今從學校出發，邊走邊賞花、玩草，參觀八卦池分水工，走水圳獨木橋，實作竹葉船放水流，在門口埕體驗擔水、玩跳繩、打陀螺，體驗手作平安餅。

    社大台江分校執行長吳茂成表示，山海圳國家綠道不僅是長距離步行者的最愛，結合台江十六寮及水圳規劃的環村綠道，也成為在地國中小學，走進家鄉，觀察自然的學習路徑。為陪伴學子實際走進台江田野，特規劃台江流域學習課程，陪伴學生走讀海尾寮給水線，認識珍貴的水利文化資產「八卦池分水工」，同時參訪鄭家百年老茨，最後再到台江文化中心。

    長安國小王苡軒同學說，台江流域學習走讀課程，真的很特別！一路上先看到八卦池分水工，原來它能把嘉南大圳的水分流到需要的地方。林佳妤同學則指出，最吸引人的是倒地鈴，捏它的果實時感覺很紓壓，裡面還藏著愛心狀的種子，大家比賽誰收集得最多，超有趣！

    長安國小老師翁育民表示，帶領全班跟著台江水圳走讀，孩子們看見家鄉，沿途經過水圳、八卦池、台糖舊鐵路、鄭家老茨與台江文化中心。水圳倒映藍天，野草野花與昆蟲展現生命力；鄭家老茨作為「百大文化基地」，展示台灣文化深度，童玩更讓孩子們玩得開心；台江文化中心的建築特色也引起學生注意。讓孩子們在旅程中看見家鄉之美。

    跟著台江水圳遊學，不僅更認識家鄉，也成為童年最美好的回憶。（記者王姝琇攝）

    跟著台江水圳遊學，不僅更認識家鄉，也成為童年最美好的回憶。（記者王姝琇攝）

    跟著台江水圳遊學，讓在地學子更認識美麗的家鄉。（記者王姝琇攝）

    跟著台江水圳遊學，讓在地學子更認識美麗的家鄉。（記者王姝琇攝）

    跟著台江水圳遊學，帶領學生體驗早期童玩趣味。（記者王姝琇攝）

    跟著台江水圳遊學，帶領學生體驗早期童玩趣味。（記者王姝琇攝）

    跟著台江水圳遊學，讓在地學子更認識美麗的家鄉。（記者王姝琇攝）

    跟著台江水圳遊學，讓在地學子更認識美麗的家鄉。（記者王姝琇攝）

