台中爆廚餘處理危機 議員轟外埔綠能園區二期卡關多年

台中市廚餘處理危機日益嚴峻，市議員施志昌、林祈烽、楊典忠與鄭功進質疑，外埔綠能園區二期工程在盧市府任內卡關多年，導致全市廚餘處理量能高度脆弱，大量資源化廚餘被迫湧入焚化爐燒毀，不僅是巨大的資源浪費，更造成焚化爐負荷不了。他們要求盧秀燕與環保局即刻公開熟廚餘處理透明定價機制，解決政策失信問題，給出明確的危機處理時程表。

環保局長吳盛忠說，會在任內提出完整解決廚餘方式。盧秀燕說，相關廚餘去化已研擬計畫，計畫出來後會再跟議會報告。

施志昌痛批，文山焚化爐廚餘滿溢，被迫關閉，全市垃圾處理系統處處卡關，焚燒廚餘不僅浪費了廚餘蘊含的生質能源與農用價值，更增加焚化爐負荷，甚至造成空污排放。

他指出，外埔綠能二期熟廚餘處理設施延宕多年，市府曾自行完成涵蓋所有細節的「廚餘堆肥成本研究報告」，但現在開出的二期處理單價，明顯低於當年市府自己計算出來的成本，等於要求業者「做越多、賠越多」，市府應建立透明、可檢視的定價機制，立即提出明確且一體適用的成本計算公式，承諾在3個月內完成所有價格與合約的最終定案。

此外，桃園市政府近日提出集中蒸煮廚餘的方向，台中市府是否有考慮成立「集中蒸煮中心」，供豬廚餘高溫、24小時監控且可追蹤的蒸煮處理。施志昌說，經嚴格集中蒸煮的廚餘，生物安全性往往高於來源複雜的飼料，這能為二期設施爭取寶貴的啟用時間，降低焚燒壓力。

