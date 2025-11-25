為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化青創嘉年華會「怕胖團」來了！100元變200元園遊券揪團搶購

    2025/11/25 19:32 記者張聰秋／彰化報導
    2天的活動內容超精彩，結合青年創業成果市集、青創互動體驗、青創產品推廣、音樂表演節目等形式，就是要讓大家玩得開心、吃得過癮。（彰化縣府提供）

    把100元變200元！一年一度的彰化青年創業嘉年華將於本週六（29日）、日（30日）下午到晚上在員林市圓林園登場，今年活動集結青創成果市集、互動體驗、特色商品展售等內容，並邀請知名樂團「怕胖團」與「宋德鶴」帶來精彩演出，還有宥丞、森森與庭慈等新生代歌手吉他彈唱，縣府邀請大家一起來現場隨著搖擺、一起囂「彰」嗨一下。

    活動亮點包括，親子手作課程、趣味AI拍貼機，可現場列印實體照片留念；各式文創、餐飲、農特產攤位超過40組，宛如一座移動市集，讓民眾邊聽音樂邊逛市集、享受美食，體驗彰化青年滿滿的創意與活力。

    今年更推出超划算的「雙倍園遊券」，民眾只需花100元，就能獲得價值200元的商品消費額度，可使用於多數攤位與體驗活動，數量有限、售完為止。同時，也可花100元購買價值200元園遊券。

    「手作互動體驗」是活動亮點之一，民眾消費滿200元憑集章卡參加創意DIY活動，摺紙、印板圖等，自己動手做出活動紀念品。縣府表示，「雙倍園遊券」已經開放預購，購買連結網址 https://reurl.cc/zKbRye， 或上縣府青年發展處官網查詢，網址https://reurl.cc/ZlQxqA

