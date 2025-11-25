台灣風景山海兼具是否不如國外？ 網友點出「2大敗筆」

網友發文指出，台灣山海並存、地形多變，因此不解為何台灣風景總被拿來與國外比較、甚至被認為遜色，示意圖。（資料照）

台灣自然景觀是否不如國外？網友發文指出，台灣山海並存、地形多變，從各國風景照來看，多數同樣是山海構成的自然景致，因此不解為何台灣風景總被拿來與國外比較、甚至被認為遜色。貼文曝光後，引起網友熱議，有人明白指出，存在「兩大敗筆」。

前天網友在PTT以「台灣風景真的有輸國外？」為題發文指出，台灣擁有山、海、河等多樣地貌，其中高山面積更佔全島約七成，壯麗山脈與自然景致絕不遜於國外。原PO坦言，自己雖然沒有出過國，但從國外風景照來看，多數景色多半也是山海相互映襯，因此質疑「平平都是大自然，還有在分什麼高低的？」。

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，「如果論海岸線，台東真的是我看過最美的，其他就不一定」、「以台灣這麼小的面積來看多樣性是有，但你要很大很大的大景那就是先天限制」、「台灣的特色是高山與海間的距離很近」、「真的有輸，台灣要拍照片時多數都要模糊近拍或局部拍，在日本或歐洲的時候都是景大到塞不進去畫面」。

一派網友直言，「人為景觀」拖累了自然美景，「有些景本來可以很美，但是都被鐵皮屋跟水塔破壞光了」、「輸慘...台灣人工建築風格非常亂，扛棒大小不一導致沒美感」、「台灣的景點特色，淡色系生銹鐵皮屋加蓋，搞得景點跟貧民窟沒兩樣」、「早年代沒破壞是有，現在垃圾鐵皮，以色彩來說台灣是不輸」。

此外，也有不少人把矛頭指向交通與配套問題，「花東、南投不錯，但是交通實在太爛」、「交通不便吧，我印象中要去阿里山、福壽山農場這類的地方，公共運輸工具的時間與班次都很少很短」、「自然景觀沒輸，但相關配套和發展輸爛」、「配套問題很大吧，沒一個統一規劃或相關維護計畫」、「我覺得易達性跟配套設施幾近於沒有」。

