比照完登谷關七雄獲認證 中市明年春天推「完騎自行車道認證」

台中市政府為鼓勵民眾登谷關7雄，自2018年推登山認證，至今邁入第8年，完登7雄至少一次以上取得認證已達9372人次，台中市近100條自行車道達700公里。市長盧秀燕表示，會在明年春天將自行車道分級化，如好漢坡、親子車道，完騎者可獲認證。

市議員謝志忠是登谷關7雄的好手，七雄已登過多輪。他表示，「谷關七雄」，是台灣中部谷關風景區七座中級山，登山步道難易程度分較易、中等、中等偏難，約可在4至8小時登完，且都可以一日往返。

他認為台中市既有推動谷關7雄的完登認證，台中市的自行車道也可比照辦理。謝志忠表示，東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道、潭雅神綠園道2024年分別吸引637萬與326萬人次遊客，展現台中自行車觀光的強勁吸引力。

謝志忠表示，他建議市府比照推廣谷關7雄模式，從台中多條熱門自行車道中，精選出具挑戰性與代表性的路線，規劃「完騎認證標章」，頒發完騎認證標章，讓自行車愛好者能一一挑戰、蒐集徽章，不僅能有效行銷台中，也能推廣運動觀光，帶動周邊產業發展。

