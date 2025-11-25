為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    比照完登谷關七雄獲認證 中市明年春天推「完騎自行車道認證」

    2025/11/25 19:04 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市有許多難易不同的自行車道，市府計劃明年春完成分級、並設計完登認證。（市府提供）

    台中市有許多難易不同的自行車道，市府計劃明年春完成分級、並設計完登認證。（市府提供）

    台中市政府為鼓勵民眾登谷關7雄，自2018年推登山認證，至今邁入第8年，完登7雄至少一次以上取得認證已達9372人次，台中市近100條自行車道達700公里。市長盧秀燕表示，會在明年春天將自行車道分級化，如好漢坡、親子車道，完騎者可獲認證。

    市議員謝志忠是登谷關7雄的好手，七雄已登過多輪。他表示，「谷關七雄」，是台灣中部谷關風景區七座中級山，登山步道難易程度分較易、中等、中等偏難，約可在4至8小時登完，且都可以一日往返。

    他認為台中市既有推動谷關7雄的完登認證，台中市的自行車道也可比照辦理。謝志忠表示，東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道、潭雅神綠園道2024年分別吸引637萬與326萬人次遊客，展現台中自行車觀光的強勁吸引力。

    謝志忠表示，他建議市府比照推廣谷關7雄模式，從台中多條熱門自行車道中，精選出具挑戰性與代表性的路線，規劃「完騎認證標章」，頒發完騎認證標章，讓自行車愛好者能一一挑戰、蒐集徽章，不僅能有效行銷台中，也能推廣運動觀光，帶動周邊產業發展。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播