    禁廚餘養豬去化壓力大！彭啓明：各縣市情況不同 落日時間需協調

    2025/11/25 19:15 記者黃宜靜／台北報導
    環境部長彭啓明（右）會後受訪坦言，要馬上禁用廚餘養豬，對於廚餘去化的確壓力會非常的大。（記者黃宜靜攝）

    國內非洲豬瘟疫情僅限台中梧棲單一案場，毛豬恢復拍賣進入第3週，全國仍維持禁用廚餘，對於未來廚餘養豬是否解禁，行政院將於週五公布。環境部長彭啓明坦言，「目前要馬上禁用廚餘養豬政策，對於廚餘去化的確壓力會非常的大」，各縣市養豬、去化情形與要求不同，因此，待中央有腹案後，將在1-2週內與各縣市協調，快的話，希望能在下週正式對外宣布。

    環境部今天舉辦「『活力洋溢 永續啓航』─環境部與運動部共創行動記者會」，與運動部簽署合作備忘錄（MOU）。彭啓明會後接受聯訪時說，這2天經行政院長卓榮泰主持開會中，以廚餘落日時間、是否要細分廚餘分類，分成家戶廚餘、事業廚餘等，是目前討論方向。

    彭啓明說，每個縣市養豬、去化情形及要求不同，其中有7縣市是禁用廚餘養豬、有些縣市希望有廚餘養豬政策落日時間，甚至是希望可以設置共同蒸煮中心等，因此，待中央有腹案後，將在1-2週內與各縣市協調，快的話希望能在下週正式對外宣布。另外，豬農未來要用廚餘餵豬，必須加裝探測針與即時監測系統，原訂下週六（6日）前完成裝設，將延長安裝時間，寬限到12月底前都可以安裝，確保廚餘在攝氏90度溫度下蒸煮1小時。

    彭啓明說，經專家評估後，焚化爐焚燒10％以下廚餘，不會產生戴奧辛，不過環境部仍會持續監控，同時再加上廚餘源頭減量，並鼓勵提升生質能、堆肥、養黑水虻等去化量能，相信能解決廚餘去化問題。但他也坦言，目前要馬上禁用廚餘養豬，對於廚餘去化的確壓力會非常的大，且各縣市廚餘去化量能、要求不同，需經統合工作、協調後，才能確定廚餘去化落日的時間。

