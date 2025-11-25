海洋永續艦隊啟動！台南漁民與蚵民攜手放流2.5萬尾午仔魚

台南市區漁會今日在安平漁港及外海蚵棚區舉辦「海洋環境復育及魚苗放流」活動。（南市區漁會提供）

台南市區漁會今於安平漁港及外海蚵棚區舉辦「海洋環境復育及魚苗放流」活動，漁民與蚵民首度同船合作放流，共同完成2萬5000尾午仔魚苗放流作業，同時啟動「海洋永續艦隊」成為漁民與蚵民攜手合作新象徵。

海洋環境復育及魚苗放流活動，最大亮點是漁民與蚵民首度同船合作放流，這項象徵性行動宣告台南沿海從多年海域磨合正式邁入「合作共生」新階段，也是台南海域復育重要里程碑。同時啟動「海洋永續艦隊」成為漁民與蚵民攜手合作的新象徵，代表兩大海上生產族群正式從各自作業走向共同守護海洋資源的重要開始。

本活動啟動「114至115年台南市海域友善海洋環境復育與永續艦隊行動計畫」，內容含海上巡護、科學放流、海域通報制度、資源監測及海洋教育推動等，持續倡導「抓大放小」、「護魚即護產」等永續理念，更呼應市府與漁會自2023年起推動刺網與籠具試辦計畫已有初步模型，讓漁民在生計與保育間取得平衡，也促成漁民與蚵民從海域衝突逐步走向協作。

台南市區漁會理事長方裕豐表示，永續艦隊的成立，不僅串起漁蚵合作，也象徵台南沿海復育行動全面升級。漁民與蚵民長期在同一片海域生產，唯有攜手合作，才能讓海洋資源永續。他指出，今日兩族群共同放流與永續艦隊正式啟動，都是漁會推動海洋復育以來最具象徵意義的一步，未來也將持續凝聚海上生產者力量，共同守護台南海洋。

海洋委員會海洋保育署海洋生物組專委蘇宏盛指出，海上生產者是友善海洋行動的核心，漁民與蚵民願意攜手復育，是推動台南海域永續最重要的力量；今日的共同放流，也將成海洋保育署為台南海洋復育資源的重要指標。

台南市區漁會總幹事林鈺昕補充，健康的海洋是下一代最珍貴的資產，漁民與蚵民的合作就是永續最堅實的基礎。她說，透過永續艦隊與共同復育行動，期盼讓洄游性魚種與中華白海豚能在台南海域安心棲息，打造更豐盛、更平衡的海洋未來。

台南漁民與蚵民首度同船合作放流2.5萬尾午仔魚。（南市區漁會提供）

