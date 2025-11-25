資安與個資保護工作展現成效 桃機獲BSI數位信任精銳獎

機場公司完成導入資訊安全與個資保護國際標準，榮獲英國標準協會頒發「數位信任精銳獎」，由營運安全處處長蘇崇義（右）代表受獎。（機場公司提供）

桃園國際機場公司近年持續強化資通安全管理，在資訊安全與個資保護相關工作取得具體成效，今（25）日獲英國標準協會（British Standards Institution, BSI）頒發「2025年數位信任精銳獎」，表彰機場公司率先完成導入資訊安全與個資保護國際標準，並展現卓越治理成效。機場公司表示，榮獲肯定之後仍將持續深化資安與個資治理，打造更安全、可信賴的智慧機場。

英國標準協會（BSI）今日於台北圓山大飯店頒發「2025年數位信任精銳獎」予機場公司，由營運安全處處長蘇崇義代表受獎。機場公司表示，近年持續強化資通安全管理，除完成ISO/IEC 27001:2022新版轉換並通過BSI驗證外，亦同步導入BS10012個人資訊管理標準，並於今年7月正式取得認證，達成資安與個資保護整合管理目標。回顧近年推動資安整合管理，已在機場管理層面展現「制度化治理」、「數位化轉型」、「風險可視化」及「信任永續化」四大成效。

機場公司指出，在制度化治理方面，機場公司積極建立資訊安全與個資保護雙軌管理架構，並導入持續改善機制，透過定期管理審查會議檢視執行狀況，確保管理措施不斷優化。於數位化轉型方面，配合證照系統電子化，導入流程自動化並強化個資防護，例如採用個資遮罩技術，以降低流程中資料暴露風險。

針對風險可視化，公司持續推動教育訓練及內外部稽核，提升全員資安與個資風險意識，並推廣資料去識別化處理，確保資料在使用與交換過程中的安全性。至於信任永續化，則以國際標準為依據，確保營運資通安全與個資保護並行，並持續接受第三方驗證，完善資安與個資管理機制。

機場公司表示，英國標準協會（BSI）成立於1901年，是全球最早的國家標準制定機構，也是國際驗證領域的指標性組織，其主辦的「數位信任國際標準管理年會」為資安與個資治理界年度盛事。機場公司榮獲肯定之後，未來仍將持續深化資安與個資治理，打造更安全、可信賴的智慧機場。

機場公司持續推動資安與個資整合治理，展現卓越成效，榮獲2025年「數位信任精銳獎」。（機場公司提供）

