沒比超市便宜還要去Costco？ 網友曝為了「這些東西」值得

不少民眾會定期到美式賣場好市多（Costco）「補貨」，購買日常用品或食物。但近日有網友在網路論壇發問，她指出，感覺Costco的價格並沒有比家樂福等超市便宜多少，真的有必要特地跑去消費？結果引發網友熱議，部分網友同意她的觀點，但另一派則認為，有些東西只有在Costco買才划算，甚至只有在Costco才買得到。

原PO今日在Reddit發文表示，她的老公近日表示要去Costco採買，但她想到上次去Costco的經驗，覺得那裡的價格並沒有比全聯或是家樂福等超市便宜多少。不過她並沒有詳細檢查所有採買的價格，她只記得和老公沒有在那邊買蔬菜，買了肉、麵包、起司，一些進口商品和狗糧，印象中好像只有開心果比較便宜。

原PO說，她住的地方離Costco有一小時多的車程，疑惑是否真的有必要去，還是去附近的超市就好了？她也詢問網友：「你們常去嗎？那裡的價格有比較便宜嗎？」

文章一出引發熱議，不少網友表示，現在在Costco購買許多東西確實沒有比較便宜，而且還要算上每年要繳交的卡費。不過許多網友立刻列出部分仍在Costco具有價格優勢，例如洗衣精、葡萄酒、莓果、牛奶、起司、烘焙食品、廚房紙巾、堅果和肉類；相對水果、蔬菜就沒有超市來得便宜。另外有網友指出，Costco肉類的選擇遠比一般超市多，起司價格更是特別優惠。此外，Costco不少商品份量特別大，按照重量計算會發現其實便宜很多。

此外，也有網友提到，說到Costco就一定得提到烤雞，每次去消費都一定會帶一隻走，便宜又好吃。而Costco的熟食區也有不少擁護者，網友紛紛表示：「去Costco不買隻雞和一根熱狗簡直說不過去」、「為了海鮮披薩辦卡」。

也有網友提到Costco的「蘇格蘭冰淇淋」非常美味，另外，也有大批網友對Costco的衛生紙情有獨鍾，表示：「Costco的衛生紙是世界上最棒的」。

