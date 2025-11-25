天琴颱風最快今晚生成！明晚下波東北季風接力 週末重回27度

未來一週氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

今日台灣受到東北季風影響，各地明顯轉涼，中央氣象署指出，今晚至明天清晨中部以北、宜蘭地區僅15至17度，且局部地區氣溫可再降低1至2度，且明晚會有另一波東北季風增強，但週六、週日將明顯回暖，西半部地區氣溫將重回25至27度。

中央氣象署預報員黃恩鴻指出，熱帶性低氣壓目前位於菲律賓南側，正逐漸進入南海，預估強度還會持續發展，今晚至明天有機會增強為輕度颱風「天琴」，未來將持續往西靠近中南半島，過程中將逐漸減弱，對台灣無直接影響。

黃恩鴻說明，明天受到東北季風影響，但水氣減少，迎風面有零星降雨，其餘各地大多晴到多雲、可以見到陽光，今晚到明天清晨是這波東北季風最涼的時期，中部以北、宜蘭地區約15至17度，南部、花東地區約18至20度。

明晚下波東北季風增強，且同時帶來水氣。黃恩鴻提醒，週四前迎風面北部、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，台灣南方熱帶系統的中層水氣北上，中南部地區雲量也是明顯增多，南部地區、中部山區會有零星短暫雨。

週五水氣明顯減少，各地轉乾，但仍受到東北季風影響，清晨各地偏涼，白天各地大多多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨。

週六、週日東北季風減弱，各地白天氣溫回升，西半部地區約25至27度，其中北台灣約25至26度，早晚偏涼，尤其週六西半部地區日夜溫差大，各地多雲到晴，東半部及恆春半島有零星短暫雨。

下一波東北季風從下週一開始影響台灣，下週二迎風面的水氣略有增加，基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨，其他各地都是多雲到晴。

未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

