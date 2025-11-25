環境部與運動部簽MOU 共推永續循環

為推動全民運動與環境永續雙軸並行，環境部長彭啓明（右）與運動部長李洋（左）今日共同簽署「活力永續」合作備忘錄（MOU）。（記者黃宜靜攝）

為推動全民運動與環境永續雙軸並行，環境部與運動部今（25）日共同簽署「活力永續」合作備忘錄（MOU），由環境部長彭啓明與運動部長李洋代表簽署，並宣示未來會在各運動賽事、場館中加強永續觀念，並採用正向的鼓勵措施，如定期表揚環保表現佳的場館、鼓勵業者投入循環容器或循環杯的市場等。

環境部今日舉辦「『活力洋溢 永續啓航』－環境部與運動部共創行動記者會」，此次與運動部簽署的合作備忘錄（MOU）以「活力永續」為主題，整合運動與環保的政策與資源，透過跨部會合作機制，以實際行動落實「減碳、節能、循環」的全民永續新運動。

彭啓明在致詞時指出：「愛運動的人，也是愛護環境的人。」過去一年多來已投入多項大型運動賽事，導入綠色措施，推動循環杯、在地食材、電子化看板與再生材質獎牌等措施，讓運動賽事更節能、減碳、減塑。

彭啓明表示，環境部於去年11月有推出「運動賽事的友善指引」，其中就包含循環杯利用，推動後約有6、7場賽事已開始測試使用，效果不錯，因此規劃透過提供補助的方式，鼓勵業者投入循環容器或循環杯的市場。

環境部於今年7月與中華職業棒球大聯盟簽署「愛棒球挺永續」合作備忘錄（MOU），預計以球場垃圾分類、球衣循環設計、球具回收到循環容器、自備環保杯等方向進行，1個賽季過去了，目前進度為何？彭啓明表示，由於此次合作由地方環保局與六都合作，部分球場如桃園等，從沒有推動變成「選配」進行，積極合作，有些球場如大巨蛋因商業行為較多，使用一次性餐具機會較多。

彭啓明強調，過去1年執行上是成功的，若未來有運動部從上位透過經費支援、補助，甚至鼓勵下，相信能讓循環體系更完整；同時，也將採用正向的鼓勵措施，如定期表揚環保表現佳的場館、鼓勵業者投入循環容器或循環杯的市場等。

