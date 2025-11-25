為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    環境部與運動部簽MOU 共推永續循環

    2025/11/25 18:47 記者黃宜靜／台北報導
    為推動全民運動與環境永續雙軸並行，環境部長彭啓明（右）與運動部長李洋（左）今日共同簽署「活力永續」合作備忘錄（MOU）。（記者黃宜靜攝）

    為推動全民運動與環境永續雙軸並行，環境部長彭啓明（右）與運動部長李洋（左）今日共同簽署「活力永續」合作備忘錄（MOU）。（記者黃宜靜攝）

    為推動全民運動與環境永續雙軸並行，環境部與運動部今（25）日共同簽署「活力永續」合作備忘錄（MOU），由環境部長彭啓明與運動部長李洋代表簽署，並宣示未來會在各運動賽事、場館中加強永續觀念，並採用正向的鼓勵措施，如定期表揚環保表現佳的場館、鼓勵業者投入循環容器或循環杯的市場等。

    環境部今日舉辦「『活力洋溢 永續啓航』－環境部與運動部共創行動記者會」，此次與運動部簽署的合作備忘錄（MOU）以「活力永續」為主題，整合運動與環保的政策與資源，透過跨部會合作機制，以實際行動落實「減碳、節能、循環」的全民永續新運動。

    彭啓明在致詞時指出：「愛運動的人，也是愛護環境的人。」過去一年多來已投入多項大型運動賽事，導入綠色措施，推動循環杯、在地食材、電子化看板與再生材質獎牌等措施，讓運動賽事更節能、減碳、減塑。

    彭啓明表示，環境部於去年11月有推出「運動賽事的友善指引」，其中就包含循環杯利用，推動後約有6、7場賽事已開始測試使用，效果不錯，因此規劃透過提供補助的方式，鼓勵業者投入循環容器或循環杯的市場。

    環境部於今年7月與中華職業棒球大聯盟簽署「愛棒球挺永續」合作備忘錄（MOU），預計以球場垃圾分類、球衣循環設計、球具回收到循環容器、自備環保杯等方向進行，1個賽季過去了，目前進度為何？彭啓明表示，由於此次合作由地方環保局與六都合作，部分球場如桃園等，從沒有推動變成「選配」進行，積極合作，有些球場如大巨蛋因商業行為較多，使用一次性餐具機會較多。

    彭啓明強調，過去1年執行上是成功的，若未來有運動部從上位透過經費支援、補助，甚至鼓勵下，相信能讓循環體系更完整；同時，也將採用正向的鼓勵措施，如定期表揚環保表現佳的場館、鼓勵業者投入循環容器或循環杯的市場等。

    環境部今日舉辦「『活力洋溢 永續啓航』－環境部與運動部共創行動記者會」。（記者黃宜靜攝）

    環境部今日舉辦「『活力洋溢 永續啓航』－環境部與運動部共創行動記者會」。（記者黃宜靜攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播