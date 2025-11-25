為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東養豬場違規餵廚餘 重罰80萬、禁止上市、取消補助

    2025/11/25 18:06 記者葉永騫／屏東報導
    縣府將廚餘槽拉封鎖線禁止使用。（屏東縣政府提供）

    縣府將廚餘槽拉封鎖線禁止使用。（屏東縣政府提供）

    在全國禁止廚餘養豬政策未解禁時，屏東縣政府農業處畜產科與動物防疫所17日查獲屏東市王姓養豬場餵養豬隻廚餘，該場為飼養肉豬590頭，現場查獲時蒸煮槽內正在蒸煮廚餘，依違反動物傳染病防治條例重罰60萬元及違反飼料管理法裁處20萬元，共計80萬元，依據中央災害應變中心會議，除限制場內豬隻上市措施外，並取消禁用廚餘期間之飼料差額及廚餘清運油資等補助。

    屏東縣政府表示，這次查獲王姓養豬場為再利用檢核廚餘場，以合法車輛載運廚餘本應至環保局指定地點去化，卻違規將部分廚餘餵養豬隻，無視中央災害應變中心指示防範非洲豬瘟政策，現場立即要求業者將蒸煮槽內廚餘抽出載運至崁頂焚化爐去化，封鎖蒸煮槽禁止使用，並啟動清消作業，廚餘採樣及場內豬隻禁止移動管制並採樣送驗，初篩結果均為非洲豬瘟陰性，確認無疫情傳播。

    屏東縣非洲豬瘟災害應變中心強調，為防範非洲豬瘟疫情再傳入衝擊國內養豬產業，目前不得使用廚餘餵飼豬隻，呼籲養豬場切勿違規心存僥倖，本府將持續辦理稽查，絕對嚴辦到底。

    縣府在現場查獲廚餘蒸煮後進行訪視調查。（屏東縣政府提供）

    縣府在現場查獲廚餘蒸煮後進行訪視調查。（屏東縣政府提供）

    查獲時廚餘槽內仍有廚餘蒸煮。（屏東縣政府提供）

    查獲時廚餘槽內仍有廚餘蒸煮。（屏東縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播