屏東養豬場違規餵廚餘 重罰80萬、禁止上市、取消補助

縣府將廚餘槽拉封鎖線禁止使用。（屏東縣政府提供）

在全國禁止廚餘養豬政策未解禁時，屏東縣政府農業處畜產科與動物防疫所17日查獲屏東市王姓養豬場餵養豬隻廚餘，該場為飼養肉豬590頭，現場查獲時蒸煮槽內正在蒸煮廚餘，依違反動物傳染病防治條例重罰60萬元及違反飼料管理法裁處20萬元，共計80萬元，依據中央災害應變中心會議，除限制場內豬隻上市措施外，並取消禁用廚餘期間之飼料差額及廚餘清運油資等補助。

屏東縣政府表示，這次查獲王姓養豬場為再利用檢核廚餘場，以合法車輛載運廚餘本應至環保局指定地點去化，卻違規將部分廚餘餵養豬隻，無視中央災害應變中心指示防範非洲豬瘟政策，現場立即要求業者將蒸煮槽內廚餘抽出載運至崁頂焚化爐去化，封鎖蒸煮槽禁止使用，並啟動清消作業，廚餘採樣及場內豬隻禁止移動管制並採樣送驗，初篩結果均為非洲豬瘟陰性，確認無疫情傳播。

屏東縣非洲豬瘟災害應變中心強調，為防範非洲豬瘟疫情再傳入衝擊國內養豬產業，目前不得使用廚餘餵飼豬隻，呼籲養豬場切勿違規心存僥倖，本府將持續辦理稽查，絕對嚴辦到底。

縣府在現場查獲廚餘蒸煮後進行訪視調查。（屏東縣政府提供）

查獲時廚餘槽內仍有廚餘蒸煮。（屏東縣政府提供）

