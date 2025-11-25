在台中搭統聯莫名被員工飆罵三字經 留學生氣炸PO文控訴

一名韓籍留學生控訴，在台中搭統聯客運，取票時櫃檯人員竟突然對她飆罵三字經。示意圖，與本文無關。（資料照）

有外籍留學生在網上控訴，今天（25日）在台中搭統聯客運，取票時櫃檯人員竟突然對她飆罵，當下她愣住不知做何反應，事後越想越氣，PO文曝光此事，引發熱議。

一名來自南韓的留學生在Threads上發文表示，今日上午8點半左右到台中朝馬站取統聯客運開往台北的車票，櫃台一名女性員工在服務過程中對她飆罵「幹X娘」，「我是外國人，但正在台灣讀研究所，聽得懂中文。取票需要6位訂票號碼和4位驗證碼，她說『聽不懂』要我重複，我也耐心再說一次，最後順利拿到票。但就在我要離開時，她又對我說了一次『幹X娘』，我非常確定我沒有聽錯。」

請繼續往下閱讀...

原PO接著說，她不知道對方的名字，但清楚記得長相，她非常不能接受在沒有發生衝突或是不禮貌的狀況下被人這樣辱罵，「U bus 不是只有本地人搭，外國乘客也很多吧？如果面對外國人，難道連最基本的尊重與耐心都沒有嗎？不求特別待遇，但至少不要對客人說髒話吧。」

該貼文曝光旋即引發熱烈討論，「請投訴她，此風不可長」、「沒有名字也可以客訴，只要有明確時間、地點或者您手上的車票編號或收據等，就能找到這個人」、「素質有夠差，統聯要不要出來說話」、「我替台灣人向您說聲抱歉，我們台灣人不管哪個政治立場或哪個縣市都有這種極端爭議人士存在，台灣給了妳不好的印象，真的很抱歉」、「請務必處理，這個可以訴諸法律」、「台灣最美的風景是人？我極度懷疑」。

不過也有網友表示，「這故事沒有很完整的前後關係，正常人也不會沒事隨便罵髒話，一方面作者台語又不好，聽不懂對方表達什麼，這中間很大的可能有什麼誤會」、「我覺得這篇沒頭沒尾，如果沒有起激烈爭端，怎麼可能突然冒一句這麼粗俗的話？」、「我覺得她很可能是講『安捏娘』，而不是幹你娘，因為妳買完票，她可能在問妳是不是就這樣而已？還要買其他的票嗎？台灣人沒事不會隨便對陌生人講幹你娘這麼粗俗的話，更何況她是在公開場所的櫃檯人員」、「台語的『只有這樣嗎？』發音近似是『甘安內娘？』，講快一點就跟『幹你娘』有點相近」。

隨後原PO在留言區回覆網友，透露有聯絡統聯官方，也收到回應，「他們請我提供車票資訊，並留下姓名與聯絡方式，我也都照著提供完成了。希望這件事可以好好被處理，順利解決。我並不是想把事情鬧大，只是希望能有一個合理的結果，也希望以後不要再發生類似的情況。就靜靜等待後續吧，也希望一切都能圓滿結束。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法