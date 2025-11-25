為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄花旗山莊遭非法棄置垃圾 市府追查行為人最高罰300萬

    2025/11/25 17:45 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄花旗山莊被爆非法棄置垃圾。（民眾提供）

    高雄花旗山莊被爆非法棄置垃圾。（民眾提供）

    高雄市旗山區花旗山莊遭人非法棄置廢棄物，環保局今據報派員清除完成，將會同檢警追查行為人移送法辦，裁處6千至300萬元並求償清除費；環保局也查獲民宅裝潢將廢棄物堆置路旁，開罰1200到6000元，勒令立即清除完成。

    民眾爆料旗山區花旗山莊入口遭人非法棄置數十包垃圾，連民宅裝潢拆除後疑似事業廢棄物，也被人亂丟堆置在國有財產署土地；環保局今表示，未曾接獲旗山區花旗山莊遭人棄置廢棄物檢舉案件。

    環保局今據報派員前往稽查，發現該處為旗山區花旗段218地號，地主為國有財產署，遭棄置數十包垃圾及混凝土塊等廢棄物，立即派員清除完成，恢復環境原貌。

    環保局會同檢警展開追查，正調閱附近監視器畫面，將追究行為人責任，依違反廢清法36條規定，除了裁處6000元至300萬元罰鍰外，並移送法辦，後續將向行為人求償清除費用。

    環保局也要求地主國產署善，加強巡查棄置熱點，善盡土地管理責任，避免造成環境髒亂。

    高雄花旗山莊被爆非法棄置垃圾，環保局派員清除完成。（市府提供）

    高雄花旗山莊被爆非法棄置垃圾，環保局派員清除完成。（市府提供）

    高雄花旗山莊被爆非法棄置垃圾，環保局派員清除完成。（市府提供）

    高雄花旗山莊被爆非法棄置垃圾，環保局派員清除完成。（市府提供）

    高雄花旗山莊被爆非法棄置垃圾，環保局派員清除完成。（市府提供）

    高雄花旗山莊被爆非法棄置垃圾，環保局派員清除完成。（市府提供）

