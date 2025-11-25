原康寧大學校區轉型 南市府打造「安南智慧森活園區」

原康寧大學台南校區管理大樓校舍擬規劃作為「安南育成基地」操場棒球場擬規劃設置運動設施，或作為社區共享綠地與親子活動區。（南市經發局提供）

原康寧大學台南校區已移轉為市有資產，市府預計將導入科技產業、創新育成與運動休閒，結合「AI人文圖書館」新概念，打造兼具產業創新與生活共享的智慧森活園區，成為台南城市更新與均衡發展的重要示範。

安南區人口與產業快速成長，原有公共設施逐漸飽和，市府規劃原康寧大學台南校區，打造成為「安南智慧森活園區」，為台南帶來產業升級、創新人才培育、文化生活平衡、永續綠能示範等核心效益，創造永續、智慧、共融的城市新軸帶。

經發局長張婷媛表示，「安南智慧森活園區」將提供AI應用、智慧製造、綠能技術等新創團隊研發據點空間，並轉化校舍為育成基地，提供創業工坊、共用辦公、數位教室與產品展示平台等青年創業中心。原圖書館重新定位為AI人文圖書館，藉由智慧借閱與導覽、沉浸式學習、知識視覺化等服務提升閱讀體驗，促進知識傳遞與互動，亦同時活化宿舍區與綠帶。

市長黃偉哲指出，校區位於台南科技工業區與南科的中間點，是產業轉型與機能外溢的關鍵承載地，透過整合可展現產業副園區功能，提供研發辦公、實驗研習空間，並承接南科精密儀器、IC設計的外溢團隊，及台科工區的傳產智慧化需求，定位為「南科—台科工區」間的創新節點與人才培訓中心，形成產業與人才的雙向流動平台，強化台南科技走廊的韌性。

