專家反對允用事業廚餘 疾呼全禁才能降低非洲豬瘟疫情風險

國內非洲豬瘟疫情目前僅限台中梧棲單一案場，國內毛豬恢復拍賣已進入第3週，全國仍維持禁用廚餘，對於廚餘後續是否部分解禁、恢復使用、全面禁用，政院擬於週五前拍板，學者則表示，部分解禁難杜絕有心人士混用也無法追蹤，應全面禁用，將疫情風險降至最低。

非洲豬瘟中央災害應變中心日前疫調指出，台中梧棲養豬場並未蒸煮廚餘才爆發疫情，也表示在無法落實即時監控、完備法令與稽查前都全面禁用廚餘，環境部則擬於12月6日前公告並施行規則；廚餘禁用前，全國廚餘6成都透過豬隻去化，對於廚餘後續是否部分解禁、恢復使用、全面禁用，政院將於這週五前做出決定，農業部已擬出數套方案，其中包含全面禁用家戶廚餘，允用事業廚餘。

屏科大獸醫系教授林昭男反對「允用事業廚餘」，他指出，若要禁止廚餘，就應該全面禁止，不可有例外開放，根本原因在於難以追蹤管理，即使廚餘車都加裝GPS，「但如何逐車檢查？如何確保沒有交叉污染？難道是要等疫情又爆發，才又去回溯有偷用嗎？！」林昭男指出，在全國最風聲鶴唳的疫情追查期的15天期間，新北市仍有養豬場偷用廚餘，近期更陸續有台南、屏東養豬場被抓到違規，認為在實務難以追蹤、查核下，全面禁用才能降低疫情再爆發風險。

林昭男進一步指出，自中國於2018年爆發非洲豬瘟疫情，我國成立應變中心因應迄今已經7年，當年剛成立時，就有請當時還是環保署的環境部規劃去化方法，但迄今環境部仍無法提出解方，但其實只要蓋生質能源場就可處理，但環境部只想透過最便宜、最簡單的「讓豬吃」來解決，「最簡單便宜往往也是最貴！疫情發生一次產業損失都是百億起跳。」林昭男表示，環境部對廚餘養豬態度強勢，呼籲行政院長卓榮泰、總統賴清德應出面對廚餘議題表態，做豬農與農業部的靠山。

不僅為降低疫情風險，林昭男指出，飼料都須配合政策進行藥物查核與重金屬檢測，廚餘則都沒有檢測就餵給豬吃，「為什麼吃飼料的就要驗，吃廚餘的就不用驗，為什麼一國要兩制？」林昭男表示，若恢復可用廚餘養豬，應要有標示標明該豬肉是使用廚餘餵養，讓消費者做選擇。

