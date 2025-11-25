為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北推道路安全互動遊戲 8大真實情境測用路習慣還能抽iPad

    2025/11/25 17:14 記者賴筱桐／新北報導
    新北市政府新聞局推出全新道路安全互動遊戲「你是哪種城市守護者？」，以趣味測驗呈現市民日常最常遇到的8種交通情境。（新聞局提供）

    新北市政府新聞局推出全新道路安全互動遊戲「你是哪種城市守護者？」，以趣味測驗呈現市民日常最常遇到的8種交通情境。（新聞局提供）

    新北市政府新聞局今（25）日推出全新道路安全互動遊戲「你是哪種城市守護者？」，以趣味測驗呈現市民日常最常遇到的8種交通情境，活動即日起至12月8日在新北市政府LINE官方帳號上線，民眾加入好友即可參加，還能抽iPad及行車記錄器等好禮。

    新聞局指出，題目內容涵蓋行人停讓、車輛禮讓、駕駛視線安全與過馬路行為等重要觀念，取材自新北街頭的真實情境，例如：趕公車時是否會直接穿越車道？等紅燈時是否會滑手機？協助民眾發現平時容易忽略的危險細節，希望提升道路安全意識，守護用路人安全。

    完成測驗後，系統會依照得分給予「可靠守護者」、「謹慎觀察者」、「努力行動者」及「安全練習者」等4種角色評價，並同步生成專屬角色圖卡供下載分享，讓道路安全觀念在社群平台擴散。

    新聞局長李利貞表示，許多民眾喜歡做線上測驗，但很少有人會主動翻閱交通安全手冊，透過遊戲互動形式，讓道路交通安全宣導不再枯燥，更容易融入生活，幫助民眾了解自己的用路習慣，建立正確的交安知識。

    活動時間即日起至12月8日，加入新北市政府LINE官方帳號即可獲得測驗連結，通過測驗並填寫資料可參加抽獎，獎項包含iPad 11、行車記錄器、安全帽、防漏隨手杯等。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播