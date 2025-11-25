新北推道路安全互動遊戲 8大真實情境測用路習慣還能抽iPad

新北市政府新聞局推出全新道路安全互動遊戲「你是哪種城市守護者？」，以趣味測驗呈現市民日常最常遇到的8種交通情境。（新聞局提供）

新北市政府新聞局今（25）日推出全新道路安全互動遊戲「你是哪種城市守護者？」，以趣味測驗呈現市民日常最常遇到的8種交通情境，活動即日起至12月8日在新北市政府LINE官方帳號上線，民眾加入好友即可參加，還能抽iPad及行車記錄器等好禮。

新聞局指出，題目內容涵蓋行人停讓、車輛禮讓、駕駛視線安全與過馬路行為等重要觀念，取材自新北街頭的真實情境，例如：趕公車時是否會直接穿越車道？等紅燈時是否會滑手機？協助民眾發現平時容易忽略的危險細節，希望提升道路安全意識，守護用路人安全。

完成測驗後，系統會依照得分給予「可靠守護者」、「謹慎觀察者」、「努力行動者」及「安全練習者」等4種角色評價，並同步生成專屬角色圖卡供下載分享，讓道路安全觀念在社群平台擴散。

新聞局長李利貞表示，許多民眾喜歡做線上測驗，但很少有人會主動翻閱交通安全手冊，透過遊戲互動形式，讓道路交通安全宣導不再枯燥，更容易融入生活，幫助民眾了解自己的用路習慣，建立正確的交安知識。

活動時間即日起至12月8日，加入新北市政府LINE官方帳號即可獲得測驗連結，通過測驗並填寫資料可參加抽獎，獎項包含iPad 11、行車記錄器、安全帽、防漏隨手杯等。

