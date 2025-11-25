北市青年局成立近1年半 12/6、7舉辦「理想生活節」

台北市青年局已成立1年5個月，強調國際交流、公共參與以及青年職涯發展三大主軸出發，也將於12月6日與7日，舉辦「青年理想生活節」，除鼓勵青年多元發展外，也加深青年政策認識。（台北市青年局提供）

台北市青年局已成立1年5個月，強調國際交流、公共參與以及青年職涯發展三大主軸出發，也將於12月6日與7日，舉辦「青年理想生活節」，除鼓勵青年多元發展外，也加深青年政策認識。活動結合青創市集、國際文化體驗、互動展演、主題特展，打造屬於青年世代的年度生活盛典。

青年局長周羿希指出，青年局除理想生活節，也推出許多全國首創青年政策，如「一案到底」創業輔導服務、海外實習計畫與「個人申請制及全程培力」海外志工計畫等，協助青年從課堂走向職場，縮短學用落差。

請繼續往下閱讀...

職涯發展方面，青年局的「青年以戰代訓銜接職場計畫」及「青年實習津貼計畫」透過產官學合作，扣合產業趨勢，由企業設計課程並導入實務案例與挑戰任務。今年與Google Cloud、台灣微軟、NVIDIA教育夥伴、勤業眾信、先勢博報堂等50餘家企業合作開課，協助青年提升即戰力、掌握產業脈動。

關於實習津貼，首創實習後補助1萬5000元，弱勢青年加碼至3萬元，減輕實習期間經濟負擔，有約750位青年受惠。

此外，今年推出「青年海外實習計畫」，攜手超過10家國際知名企業與機構，據點橫跨洛杉磯、舊金山、紐約、曼谷等重要城市，領域涵蓋AI、永續、市政等多元面向，吸引超過500位青年報名。

青年局更首度辦理「2025 Global InnoYouth Summit 台北青年高峰會—國際青年創未來」，吸引來自全球40餘座城市的青年及產官學代表齊聚台北，匯聚創業家、NGO工作者等多元青年力量，展現城市推動雙向國際交流的決心與成果。

台北市青年赴海外實習計畫合照。（台北市青年局提供）

首屆「2025 Global InnoYouth Summit 台北青年高峰會—國際青年創未來」。（台北市青年局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法