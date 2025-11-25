為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市青年局成立近1年半 12/6、7舉辦「理想生活節」

    2025/11/25 17:13 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市青年局已成立1年5個月，強調國際交流、公共參與以及青年職涯發展三大主軸出發，也將於12月6日與7日，舉辦「青年理想生活節」，除鼓勵青年多元發展外，也加深青年政策認識。（台北市青年局提供）

    台北市青年局已成立1年5個月，強調國際交流、公共參與以及青年職涯發展三大主軸出發，也將於12月6日與7日，舉辦「青年理想生活節」，除鼓勵青年多元發展外，也加深青年政策認識。（台北市青年局提供）

    台北市青年局已成立1年5個月，強調國際交流、公共參與以及青年職涯發展三大主軸出發，也將於12月6日與7日，舉辦「青年理想生活節」，除鼓勵青年多元發展外，也加深青年政策認識。活動結合青創市集、國際文化體驗、互動展演、主題特展，打造屬於青年世代的年度生活盛典。

    青年局長周羿希指出，青年局除理想生活節，也推出許多全國首創青年政策，如「一案到底」創業輔導服務、海外實習計畫與「個人申請制及全程培力」海外志工計畫等，協助青年從課堂走向職場，縮短學用落差。

    職涯發展方面，青年局的「青年以戰代訓銜接職場計畫」及「青年實習津貼計畫」透過產官學合作，扣合產業趨勢，由企業設計課程並導入實務案例與挑戰任務。今年與Google Cloud、台灣微軟、NVIDIA教育夥伴、勤業眾信、先勢博報堂等50餘家企業合作開課，協助青年提升即戰力、掌握產業脈動。

    關於實習津貼，首創實習後補助1萬5000元，弱勢青年加碼至3萬元，減輕實習期間經濟負擔，有約750位青年受惠。

    此外，今年推出「青年海外實習計畫」，攜手超過10家國際知名企業與機構，據點橫跨洛杉磯、舊金山、紐約、曼谷等重要城市，領域涵蓋AI、永續、市政等多元面向，吸引超過500位青年報名。

    青年局更首度辦理「2025 Global InnoYouth Summit 台北青年高峰會—國際青年創未來」，吸引來自全球40餘座城市的青年及產官學代表齊聚台北，匯聚創業家、NGO工作者等多元青年力量，展現城市推動雙向國際交流的決心與成果。

    台北市青年赴海外實習計畫合照。（台北市青年局提供）

    台北市青年赴海外實習計畫合照。（台北市青年局提供）

    首屆「2025 Global InnoYouth Summit 台北青年高峰會—國際青年創未來」。（台北市青年局提供）

    首屆「2025 Global InnoYouth Summit 台北青年高峰會—國際青年創未來」。（台北市青年局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播