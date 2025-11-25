「桃園好米」進軍日本國際賽 陳士賢以「桃園3號」闖進總決賽

桃市府集結優秀稻米達人組隊參加日本「第27回米・食味分析鑑定國際大賽」。（圖由農業局提供）

桃園市政府集結優秀稻米達人組隊參加日本「第27回米・食味分析鑑定國際大賽」，共12位、13件樣品闖進決賽，歷經1年培訓與嚴格篩選，桃園代表隊傳捷報，大園區青農陳士賢以桃園3號參賽，以優異表現在全球眾多優質稻作品中脫穎而出，成功晉級大賽第2階段，確定榮獲「特別優秀賞」，也是全台唯二的農友入圍決賽，預計於12月5日將前往桃園姊妹市日本茨城縣筑波未來市參加最終決選，為桃園挑戰金賞獎最高榮譽。

農業局長陳冠義表示，市府積極推動稻米品質提升，2025年初展開國際稻米競賽輔導計畫，透過講習、技術輔導與食味評測等方式，協助農民以國際標準精進栽培管理，今年從眾多作品中選出13件最具代表性樣品，組成桃園代表隊前往日本參加第27屆米・食味分析鑑定國際大賽，恭喜陳士賢以桃園3號將桃園在地優質米推向世界舞台，這也是桃園米首次在國際賽獲獎。

陳冠義表示，11月初桃園新屋好米首度外銷，首航以18公噸開啟日本通路，讓桃園稻米站上國際舞台，隨著日本「第27回米・食味分析鑑定國際大賽」第1階段入選名單公布，市府也將於12月5日率領稻米達人參賽選手前進日本筑波未來市，爭取金賞獎最高榮譽，而每年大賽期間都會吸引許多糧商及農業菁英到場，市府也將攜手筑波市役所辦理稻米技術交流及推介會，將桃園米優質米引薦給更多日本糧商，希望讓日本人都可以品嚐到桃園好米，也同步打響品牌、增加農民收益。

桃市府集結優秀稻米達人組隊參加日本「第27回米・食味分析鑑定國際大賽」。（圖由農業局提供）

桃市府集結優秀稻米達人組隊參加日本「第27回米・食味分析鑑定國際大賽」，大園區青農陳士賢以桃園3號參賽，成功晉級大賽第2階段，確定榮獲特別優秀賞。（圖由農業局提供）

桃園新屋好米11月初首度外銷，首航以18公噸開啟日本通路，讓桃園稻米站上國際舞台。（圖由農業局提供）

