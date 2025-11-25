為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    賴瑞隆促規劃南台灣24小時新機場 卓揆允年底前啟動選址

    2025/11/25 17:06 記者葛祐豪／高雄報導
    賴瑞隆認為南台灣亟需規劃24小時新機場。（賴瑞隆提供）

    賴瑞隆認為南台灣亟需規劃24小時新機場。（賴瑞隆提供）

    南台灣24小時起降「海上新機場」有譜！立委賴瑞隆今（25日）於立法院總質詢強調，南台灣亟需規劃24小時新機場，行政院應立即啟動新機場規劃，因應未來南部經濟發展需要；行政院長卓榮泰承諾，將於今年底前，啟動南台灣新機場選址規劃，含南星、彌陀等區評估可能的區位及時程。

    賴瑞隆今天總質詢時，再次強力要求行政院和交通部正視南台灣航空量能問題，他指出，北台灣有桃園、松山兩大機場，滿足北台灣的發展。日本關西機場、韓國仁川機場皆採用填海造陸方式興建，成功打造國際級樞紐，帶動城市整體繁榮。

    他說，高雄作為南台灣門戶，更應以同樣高度的國際視野，規劃能「24小時全時段起降」的新世代海上機場，提升航空競爭力，並補足南部缺乏24時國際航運的關鍵缺口。

    賴瑞隆表示，高雄機場新航廈持續建設，同步推動24小時新機場。24小時機場必須兼顧功能需求、區位可行性及都市發展延伸，因此行政院應加速展開選址作業，儘速完成可行性分析，並同步將「24小時營運」列為核心規劃方向，真正解決南部航空塞車問題。同時，新機場將為國際觀光與航運物流帶來更大的發展動能，進一步提升高雄作為台灣海空雙港城市的全球競爭力，讓港區與航空樞紐相互連動，形成完整的智慧海空運輸體系。

    對此，行政院長卓榮泰承諾，將於今年底前，啟動南台灣新機場選址規劃，含南星、彌陀等區評估可能的區位及時程，進行全方位評估；賴瑞隆對此表示肯定，強調會在後續持續監督進度，確保規劃不再延宕。

