    首頁 > 生活

    旅遊業界推樂齡志工導覽培訓 媒合長者「打工換宿」全台走透透

    2025/11/25 17:03 記者蔡昀容／台北報導
    雄獅旅遊及台灣樂活永續協會，11月25日舉辦2025台灣樂活永續協會論壇。（圖由雄獅旅遊提供）

    台灣邁入超高齡化社會，由旅遊相關業者組成的台灣樂活永續協會，明年將開辦樂齡志工培訓課程，訓練長者導覽技能，並以「打工換宿」方式媒合給業者，讓長者有發揮舞台，也解決業界人力缺口，實現長者樂活及產業永續。

    「2025台灣樂活永續協會論壇」今天在台北舉辦。雄獅旅遊分析參團旅客，疫前2019年國旅以1日遊為主流，疫後樂齡族群對「2日遊以上」行程偏好則顯著提高，截至今年，選擇多日遊旅客佔比超過5成，顯示以樂齡族為主力、規劃細緻的深度國旅，市場需求依然強勁。

    協會理事長、雄獅旅遊董事總經理黃信川受訪指出，台灣65歲以上人口約佔20％，每年約1％、23萬人加入65歲行列，高齡市場已是社會趨勢，業者應看準商機事先準備。

    黃信川表示，樂齡旅遊特性趨勢是「不遷就他人、也想探索更多」，雄獅旅遊2018年推出的樂齡品牌「大人囝仔聚樂部」，規劃行程多主打平日出發的2至3日深度旅遊，並結合鐵道與山林元素，將低碳旅遊元素融入其中。

    黃信川說，台灣樂活永續協會提供平台，媒合協會成員合作，包括休閒農業、觀光工廠、飯店、單車業者等，推出符合樂齡者偏好的服務，業者也能在平日獲利。

    此外，黃信川表示，台灣樂活永續協會規劃開辦樂齡志工培訓課程，訓練長者導領、導覽解說技巧，再以「打工換宿」方式媒合給協會成員，除讓長者有發揮舞台，也解決業界人力缺口。

    黃信川舉例，可訓練樂齡志工酒店附近巷弄景點導覽解說，帶酒店住客探索周邊飲食及歷史文化，或是休閒農場生態導覽等。樂齡志工也可藉此到各地酒店打工換宿，例如去中部打工換宿住幾個月，下一次再換去南部。

    黃信川表示，從「大人囝仔聚樂部」經驗觀察，不少退休人士仍充滿活力，且具豐富社會歷練及專業知識，察言觀色及服務能力強，可勝任服務導覽工作；此外，長者較知曉樂齡族群需求及偏好，經過打工換宿媒合，除找到人生第二春，也能讓他們繼續分享專業，實現長者樂活及產業永續。

    黃信川說明，樂齡志工課程預計明年開10個訓練梯次，每梯次約12至15堂課，名額約40至50人，也期待未來能繼續舉辦下去，讓樂齡族群延續過往職涯歷練，豐富其人生體驗。

    2025台灣樂活永續協會論壇11月25日舉行，理事長、雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，明年將推樂齡志工培訓課程，媒合長者志工打工換宿。（記者蔡昀容攝）

