丹娜絲重創嘉義樹木園500棵樹倒 立委王美惠爭取農業部經費加速復原

百年嘉義樹木園遭丹娜絲颱風肆虐，滿目瘡痍。（記者王善嬿攝）

農業部林業試驗所百年「嘉義樹木園」，面積8.3公頃、約有5200棵樹木，受丹娜絲颱風肆虐，園區約有500棵樹木受損，災後清理材積逾400噸，經費短缺約1500萬元，修復進度緩慢。立委王美惠在立法院向農業部爭取經費、加速復原，部長陳駿季當場裁示，經費由農業部統籌處理，調度林試所6個研究中心全力支援，讓樹木園的修復作業不受年度預算限制，加速推動整體復原。

王美惠今上午現勘了解，她表示，嘉義樹木園此次災情嚴重，嘉義樹木園種有123種樹木、約5200棵樹，受損約500棵樹，園區包括鐵欄、涼亭、木棧道、欄杆扶手及磚頭步道損壞超過50處，以及50組以上解說牌受損，水、電等基礎管線也受影響，儘管林試所持續搶修，受限既有單位預算編列，目前仍短缺約1500萬元，導致部分修復工程延宕，多處有安全疑慮的設施遲遲沒有排除。

王美惠說，嘉義樹木園不僅是市民重要的休憩場域，也是結合林業試驗研究與環境教育的基地，向農業部長陳駿季爭取園區修復經費，及單位間跨部門支援，後續會持續追蹤復原進度，讓樹木園早日恢復完整機能，供市民、學界安心使用，持續研究與教育最大價值。

「百年來災情最嚴重的一次！」林試所所長曾彥學今率全台研究中心46人投入復原工作。他說，樹木園雖是試驗場域，考量嘉義市民、遊客常到園區休憩、運動，風災後封園至9月下旬重新開放，搶通因樹木倒伏阻斷的道路、木棧道，讓車輛、機具可以入園整理，清理、修繕部分區域的木棧道、橋墩，維護民眾安全。

曾彥學表示，園區樹木還具學術研究價值，為循環利用、不浪費所有樹木，15公分以下樹木打碎後留在原地作為碳匯資源，15公分以上依樹種分類、清運至中埔鄉沄水，作試驗研究及木材再利用，後續將辦理發包，修繕園區內圍牆、受損嚴重的步道等設施。

林試所嘉義研究中心主任廖敏君說，受損樹木大部分是樟樹、黑板樹、肯氏南洋杉、桃花心木等，樹木胸徑平均4、50公分；園區因修復工程持續進行，施工區域將設警戒線，請民眾配合。

立委王美惠現勘嘉義樹木園災情，園區倒樹約500棵，修復進度緩慢。（王美惠服務處提供）

