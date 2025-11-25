為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市清潔隊員遭民眾羞辱 議員籲環保局增設行政罰、配戴密錄器

    2025/11/25 16:47 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市議員林珍羽今於台北市議會警政衛生部門，質詢清潔隊員被不當對待狀況，表示基層清潔隊員在收運現場面臨許多辱罵，甚至被丟廚餘等羞辱性對待。（記者蔡愷恆攝）

    台北市議員林珍羽今於台北市議會警政衛生部門，質詢清潔隊員被不當對待狀況，表示基層清潔隊員在收運現場面臨許多辱罵，甚至被丟廚餘等羞辱性對待。她呼籲，環保局需增設更多機制保護基層清潔隊員。環保局長徐世勲表示，看到影片內容感到十分心痛，針對議員意見會回去研議。

    日前在「清潔隊大小事」臉書社團，中山區清潔隊員遭民眾辱罵、恐嚇，而後環保局陪同該名清潔隊員向警方報案。

    林珍羽說，現在如果清潔隊員遭暴力攻擊，僅能透過刑法、社維法報案，卻需要自己舉證或是依賴附近店家監視器，才有辦法成功提告。她怒批，台北市竟然沒有機制保護辛苦的基層人員。

    她建議，環保局應該要增加行政罰，如修訂台北市自治條例等，也應該讓各組配戴密錄器。

    徐世勲回覆，今年共有7件基層反映騷擾事件，其中有6件有陪同報案。他也提到，清潔車上有四向鏡頭，環保局也有呼籲同仁若有臨時情況，同隊隊員要協助拍攝。

    關於密錄器，徐世勲說，將會與工會討論實行可行性，由於過往有部分人員會對密錄器有點壓力，會再持續溝通。

