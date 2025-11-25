狗狗飛撲賣萌！勉搜救「汪汪隊」海外救援 蕭美琴：Taiwan can help

副總統蕭美琴（前排，中）到南投出席搜救犬救援能力認證開幕，現場「汪汪隊」大集合，場面相當熱鬧。（記者劉濱銓攝）

副總統蕭美琴今到南投縣竹山消防訓練中心，參加國家MRT搜救犬救援能力認證開幕，不僅為台、日20組領犬員、搜救犬「汪汪隊」加油，還贈送「雞腿」玩具鼓勵狗狗，頻獲搜救犬賣萌與熱情飛撲，蕭美琴表示，通過MRT認證的搜救犬，可赴海外參與救援，不僅為待救生命帶來希望，也發揮「Taiwan can help」精神。

國家MRT（Mission Readiness Test）搜救犬救援能力認證，是台灣與國際搜救犬組織（IRO）接軌的重要制度，透過嚴謹訓練與測驗，確保搜救犬訓練與國際接軌，搜救犬必須經過IRO初級、2次中級，以及高級認證才能參與MRT。

蕭美琴今與領犬員、汪汪夥伴相見歡，還贈送「雞腿」玩具給狗狗，吸引搜救犬開心咬合玩耍，甚至有的興奮到飛撲，但也有咬了就放掉，引發現場哄堂大笑，最後「汪汪隊」大集合，狗狗吠叫聲此起彼落，將氣氛炒到最高點。

蕭美琴表示，人、犬夥伴關係是世上珍貴的連結，雖然大家都說她是「貓派」，但她在立委期間，也促成軍犬退役認養制度，另像前總統蔡英文認養的「樂樂」，也是退役搜救犬。

她說，災害發生時，搜救犬在狹窄空間奮勇前進，為待救生命帶來希望，因此在世界有需要的時候，台灣總能在第一時間參與救援，發揮「Taiwan can help」精神，台灣優質、專業救援能量，不只扮演守護家園的角色，也能對世界做出最及時的人道貢獻。

