南投環保局推AI系統辨識 道路髒污、工地揚塵即時通報

南投縣環保局導入AI辨識道路髒污及髒污改善前後對照圖。（南投縣環保局提供）

南投縣環保局為有效改善道路髒污，今年首創將AI智能道路辨識系統搭載於巡查車上，運用於道路髒污自動辨識，即時通知道路權責單位改善；另針對營建工程導入揚塵辨識系統，進行工區揚塵辨識，結合即時通報系統，透過AI數據分析，隨時掌控揚塵狀況，提升縣內整體空氣品質。

環保局表示，目前道路髒污辨識共執行858公里，涵蓋縣境台3線、台14線、台16線、台21線、台63線、投100、投131、投139及投151等重要幹道，共辨識出159處道路髒污地點，辨識結果皆協請道路權責單位於14日內完成改善。

至於在營建工程空氣品質管制上，則於工地架設固定式即時監控攝影，透過蒐集3年高達21萬筆揚塵狀態資料庫訓練而成的精準AI系統進行辨識，可以針對車行揚塵、挖掘揚塵、施工揚塵等狀態有效捕捉，最遠可辨識200公尺距離的揚塵，目前裝設於3處大型工程工區進行污染監控，期間共偵測出4次揚塵事件及1次施工機具排放黑煙情形，經接獲通報後，現場均於5分鐘內完成揚塵抑制，並於3日內完成永久改善。

環保局局長李易書表示，隨著5G時代來臨，環保局為加強道路及大型營建工程空品管理，導入AI輔助工具，提升道路及營建工程空氣污染改善時效，並減少污染擴散，未來將持續運用相關科技設備，有效提升道路及工地環境品質。

南投縣環保局將AI智能道路辨識系統搭載於巡查車上，運用於道路髒污自動辨識。（南投縣環保局提供）

南投縣營建工程揚塵辨識及改善情形。（南投縣環保局提供）

