    只剩50隻台灣白海豚-1！「城垛」擱淺彰化伸港身亡

    2025/11/25 16:45 記者張聰秋／彰化報導
    編號「OCA023」、名為「城垛」的公白海豚擱淺彰化伸港身亡。（彰化環盟提供）

    編號「OCA023」、名為「城垛」的公白海豚擱淺彰化伸港身亡。（彰化環盟提供）

    彰化伸港海域驚傳白海豚死亡案例，彰化縣環境保護聯盟11月22日臉書貼文公布，一隻受傷白海豚被發現在彰濱工業區北端岸邊擱淺，已明顯死亡。海洋委員會海洋保育署比對後確認，這隻是編號「OCA023」、名為「城垛」的公白海豚，年齡介於青年到壯年之間。消息曝光後，不少關心海洋生態的民眾深感悲痛。

    環保聯盟總幹事施月英說，台灣白海豚近年持續承受海岸開發壓力，包括大肚溪口北岸與台中港擴建外擴堤等計畫，都可能進一步壓縮牠們的生存空間。台灣白海豚目前僅剩約50隻，數量甚至少於北極熊及黑面琵鷺，族群已瀕臨極危，再不採取有效保育措施，滅絕速度將會加快。

    施月英回顧，2008年白海豚至少仍有100多隻，才10多年來數量卻幾乎腰斬，顯示現行保育毫無起色。她擔憂，若政府仍未積極改善，台灣在國際海洋保育領域恐面臨重大形象危機。從2020至2023年的調查分布圖也可看出白海豚活動範圍逐漸縮減。

    環團呼籲政府正視白海豚棲地破壞與過度開發的問題，加速推動生態友善的海岸管理政策，避免「城垛」的悲劇不斷重演。

    海保署監測團隊處理擱淺彰化伸港身亡白海豚。（彰化環盟提供）

    海保署監測團隊處理擱淺彰化伸港身亡白海豚。（彰化環盟提供）

    海保署交叉比對，擱淺死亡的海豚是編號「OCA023」、名為「城垛」的公白海豚。（彰化環盟提供）

    海保署交叉比對，擱淺死亡的海豚是編號「OCA023」、名為「城垛」的公白海豚。（彰化環盟提供）

    白海豚擱淺彰化伸港身亡。（彰化環盟提供）

    白海豚擱淺彰化伸港身亡。（彰化環盟提供）

    白海豚擱淺死亡，不少關心海洋生態的民眾難過。（彰化環盟提供）

    白海豚擱淺死亡，不少關心海洋生態的民眾難過。（彰化環盟提供）

