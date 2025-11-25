為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    逾1公頃浪漫花海 關西仙草節招你來

    2025/11/25 16:29 記者黃美珠／新竹報導
    「2025共下來享仙~關西仙草節」將在12月的第1個週末登場。（記者黃美珠攝）

    「2025共下來享仙~關西仙草節」將在12月的第1個週末登場。（記者黃美珠攝）

    「2025共下來享仙~關西仙草節」將於12月6日到7日舉行，今天舉辦造勢宣傳活動，負責主持的新竹縣副縣長陳見賢說，今年用「童趣鄉野」為主軸、「最美秘境仙草花」為核心亮點，打造活動史上最大面積超過1公頃的仙草與波斯菊花田，布置了2大主題裝置藝術，讓人見識關西小鎮的不同魅力。

    陳見賢說，關西是新竹縣第3大鄉鎮，是仙草的故鄉，耕作面積有55公頃，今年產量可有30萬公斤，仙草產量占超過全國的8成。

    鎮長陳光彩說，前述1公頃的大面積仙草和波斯菊花海，就在關西仙草加工廠旁，2座主題裝置中，「風吹花動」結合風車與花田的創意發想，風起時成片的風車將與花朵同時搖曳，宛如流動的花之海。另1個主題地景「時光角落」就位於花田中央，用木質課桌椅和積木一起構建，呈現懷舊又童趣的「時光感」，好像把童年的教室搬進花田。

    現場規劃有市集、魔術和音樂演出等，也有免費的仙草咖啡、彩繪風車、共下打糍粑、DIY草莓盆栽等手作體驗，販售各種仙草產品、關西農特產外，來客除可參加臉書按讚+追蹤就可獲贈刮刮卡參加抽獎活動，也能現場報名搭乘「農場旅遊專車」，或參加東安古橋巡禮，或參加漫遊關西老街的行程深度旅遊這個小鎮。

    有車需停的來客，可以考慮主會場周邊的臨時停車區，也可以進入鎮區停放在東安古橋停車場、關西鎮第1停車場等，搭乘免費接駁車往返鎮區、停車場以及花田和市集。

    關西仙草延伸的各項產品，在「2025共下來享仙~關西仙草節」會場都能看到。（記者黃美珠攝）

    關西仙草延伸的各項產品，在「2025共下來享仙~關西仙草節」會場都能看到。（記者黃美珠攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播