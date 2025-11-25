逾1公頃浪漫花海 關西仙草節招你來

「2025共下來享仙~關西仙草節」將在12月的第1個週末登場。（記者黃美珠攝）

「2025共下來享仙~關西仙草節」將於12月6日到7日舉行，今天舉辦造勢宣傳活動，負責主持的新竹縣副縣長陳見賢說，今年用「童趣鄉野」為主軸、「最美秘境仙草花」為核心亮點，打造活動史上最大面積超過1公頃的仙草與波斯菊花田，布置了2大主題裝置藝術，讓人見識關西小鎮的不同魅力。

陳見賢說，關西是新竹縣第3大鄉鎮，是仙草的故鄉，耕作面積有55公頃，今年產量可有30萬公斤，仙草產量占超過全國的8成。

鎮長陳光彩說，前述1公頃的大面積仙草和波斯菊花海，就在關西仙草加工廠旁，2座主題裝置中，「風吹花動」結合風車與花田的創意發想，風起時成片的風車將與花朵同時搖曳，宛如流動的花之海。另1個主題地景「時光角落」就位於花田中央，用木質課桌椅和積木一起構建，呈現懷舊又童趣的「時光感」，好像把童年的教室搬進花田。

現場規劃有市集、魔術和音樂演出等，也有免費的仙草咖啡、彩繪風車、共下打糍粑、DIY草莓盆栽等手作體驗，販售各種仙草產品、關西農特產外，來客除可參加臉書按讚+追蹤就可獲贈刮刮卡參加抽獎活動，也能現場報名搭乘「農場旅遊專車」，或參加東安古橋巡禮，或參加漫遊關西老街的行程深度旅遊這個小鎮。

有車需停的來客，可以考慮主會場周邊的臨時停車區，也可以進入鎮區停放在東安古橋停車場、關西鎮第1停車場等，搭乘免費接駁車往返鎮區、停車場以及花田和市集。

關西仙草延伸的各項產品，在「2025共下來享仙~關西仙草節」會場都能看到。（記者黃美珠攝）

