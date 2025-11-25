傻眼！親戚看中他任職外商 竟猛致電公司報他名字為子女討工作

網友發文說，自己在知名外商公司工作穩定，但有親戚得知後，便不斷要求他替子女「走後門」，示意圖。（情境照）

一名網友發文說，自己在知名外商公司工作穩定，但有親戚得知後，便不斷要求他替子女「走後門」。儘管他已明確拒絕，這名親戚仍不死心，竟直接致電公司，多次報上他的名字推銷子女。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

前天網友在Dcard發文說，他入職知名外商公司後工作穩定，但在過年期間，一名親戚得知其任職單位後，便不斷向他家人打聽他的工作內容與聯絡方式，並要求他替其子女「走後門」。儘管原PO已明確表示公司徵才公開透明，並強調自己並非人資部門，無法靠關係安排入職，但親戚仍不死心，堅持要他「直接跟主管講」，甚至要求當場撥電話與主管溝通。

原PO當下明確拒絕，原以為事件就此告一段落。沒想到，該名親戚後來直接致電公司，多次報上原PO的名字，自稱是親戚並大力推銷其子女，希望能獲得面試機會。此舉驚動公司主管，主管也因此找上他，提醒應徵需依照正式流程投遞，並請他與親戚好好溝通。原PO無奈表示，從未想過親戚會如此越界，整件事讓他感到很無言。

貼文曝光後，網友紛紛提出建議，「請你父母跟親戚施壓，告訴他們他打電話的行為，已經影響到你，公司說你如果不能處理，就要調整你的考績。你父母跟他們同樣輩分 說話可能比較有用」、「找到對方小孩請他管好父母」、「跟親戚說他這樣讓公司感到反感...更沒有機會用他」。

不少人也對親戚的行為感到傻眼，「這親戚沒出過社會嗎？怎麼會那麼『天真』」、「親戚很像沒讀過書也沒工作過」、「標準的白癡親友，有規模、有制度的公司怎麼樣都要走流程，這樣做幫你丟臉而已」、「這些人都沒想過，小孩壓力會很大，而且做得好也就算了，做不好連累一堆人」、「這親戚的行為讓人很不想尊重他，有夠為難你的」。

