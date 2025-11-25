新北推動學習型城市 劉和然：打造學習成為日常風景

新北市副市長劉和然（中）頒發年度學習型城市暨終身教育獎。（記者翁聿煌攝）

新北市教育局25日舉辦「新北市學習型城市暨終身教育頒獎典禮」，表揚在終身學習推動上付出心力的個人與團體，副市長劉和然表示，在新北，學習不是活動，而是一種生活方式；市府將持續打造「處處可學」的環境，讓市民在日常中就能自然啟動學習，讓學習真正成為生活的一部分。

劉和然指出，終身學習是提升市民素養及面對快速變遷的重要路徑，新北市長期推動終身學習，是六都唯一獲教育部認證的「學習型城市」，新北市府以安居樂業為核心，從智慧、韌性、健康、宜居4大面向整合公私資源，首創建置「新北市學習地圖網」、成立終身學習諮詢站並培訓逾百位諮詢師，讓市民在日常生活中都能方便隨時取得需要的學習資訊，逐步打造既可近性又具溫度的學習支持系統。

請繼續往下閱讀...

頒獎包括學習型家庭、社區、企業、基金會、終身學習楷模、社會教育與藝術教育貢獻獎及學習推動單位等7大類獎項，今年更首度增設「學習型基金會」獎項，共有3家基金會獲獎，其中「財團法人林口教育基金會」長年扎根在地教育與文化，提供獎助學金、推動校本特色課程與數位學習、辦理講座讀書會、進行圖書捐贈，並建立員工知識分享制度，展現非營利組織支持地方學習力的影響力。

榮獲學習型家庭的「江江好一隊」以穿山甲保育為主題，透過生態教育與公益行動展現深厚的家庭共學力，由戶長吳燕真帶領家人參與各式活動，不僅提升孩子的問題解決能力，也培養社會責任，讓學習成為凝聚家庭情感的力量，典禮現場同步展出各式靜態成果並由樂齡學習中心、社區大學等團隊帶來動態表演，呈現新北跨世代、跨領域的多元學習能量與城市生命力。

獲獎的學習型家庭，好客好學好茶家，戶長李昌峻（右1）。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法