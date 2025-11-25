新社菇產銷第11班建立體溫室 1年可4收、產量增近12倍

新社菇產銷班第11班建有國內第1座立體環控溫室，讓香菇可1年到4收。（記者塗建榮攝）

農業部每2年從全國共6千個產銷班中選拔出全國10大績優農業產銷班，今年獲獎的產銷班之一有建立國內首座香菇智慧環控強固型立體水簾溫室的台中新社區菇產銷班第11班；班長劉啟葦表示，該溫室啟用後，產量增近12倍，可突破季節限制，高溫夏季也能穩定生產。

產銷班在農業產業中的定位就如獨立軍團，更突顯農民要團結、團結真有力，農業部今舉行全國10大績優農業產銷班表揚典禮，行政院長卓榮泰致詞表示，在極端氣候下，農民的心血常因風災付諸流水，而這次得獎的產銷班中，有許多會借助智慧科技的力量轉型，讓生產更穩定，投入讓農產品自產地到餐桌可更透明建立消費者信心，非常感謝農民的努力；農業部長陳駿季則表示，獲獎的產銷班不只是榮耀，更是責任，希望這些產銷班可以將這些運用科技的經驗分享給其他農民。

台中新社菇產銷班第11班今年獲獎，該產銷班建有國內第1座香菇智慧環控強固型立體水簾溫室，還導入環控感測與遠端監控，菇舍屋頂更裝有光電板，也搭配水資源精準利用等節水技術，「菇二代」劉啟葦從農12年，在還未返鄉務農前，中興大學歷史系畢業的他曾當過老師、業務，返鄉接手父親的事業，希望能有突破，但沒有富爸爸的他，溫室的費用都是透過農貸，但他認為這是投資自己的最好方式。

隨溫室啟用後，劉啟葦表示，過去香菇都只能1年1收，該溫室建立後可讓香菇全年生產，1年可到4收，產量增加近12倍，也都取得產銷履歷驗證，他表示，若要打入超市量販通路，驗證已是不可少的必備入門券。

這次獲獎的產銷班還有桃園八德區蔬菜產銷班第7班，該班幾乎都是「菜2代」或「菜3代」，該班還自行開發植物移植機等專利機械。班長李詩榮表示，過去移植菜苗都得靠人力蹲下逐株移植，隔天往往腰痠背痛甚至站不起來，因此才研發該機械，可大幅減少從農體力消耗，該班的蔬菜都有產銷履歷或有機驗證，主要是供應全國學校午餐為主。

獲獎的產銷班還有新竹峨嵋鄉苦茶產銷班第4班、苗栗公館鄉紅棗產銷班第2班、台中外埔區毛豬產銷班第1班、嘉義太保果樹（紅龍果）產銷班第1班、高雄美濃區果樹產銷班第16班、高雄永安區石斑魚產銷班第2班、花蓮富里鄉茶產銷班第2班、宜蘭三星鄉花卉產銷班第15班。

