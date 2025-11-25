為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣街頭1路牌讓日本人大讚「有人情味」 網友卻一面倒吐槽

    2025/11/25 19:30 即時新聞／綜合報導
    「日本人的歐吉桑」分享在高雄看到特別提醒用路人「禮讓考驗車」的路牌。（圖翻攝自日本人的歐吉桑臉書）

    「日本人的歐吉桑」分享在高雄看到特別提醒用路人「禮讓考驗車」的路牌。（圖翻攝自日本人的歐吉桑臉書）

    旅台日本作家「日本人的歐吉桑」今天（25日）於臉書分享在高雄看到特別提醒用路人「禮讓考驗車」的路牌，直呼「台灣人真體貼」。不過貼文曝光引來一票網友搖頭，吐槽該路牌其實是要大家「沒事閃遠點」。

    「日本人的歐吉桑」在高雄街頭看到一面寫有「駕照考驗路線，請禮讓考驗車」的路牌，直呼「真心覺得台灣人真體貼，這路牌代表台灣人的人情味吧。在日本沒有看過這種路牌，相信日本人在台灣看到了這路牌，讓很多日本人會感動吧。不過現實跟理想是兩回事，重點是就算台灣人看到了這路牌，沒有人為新手司機手下留情吧。」

    網友一面倒表示，「是叫大家沒事閃遠一點，不要開這條路，以免被新手撞上了，害人害己」、「會閃開避開而已，要讓不可能，台灣是沒有轉彎車在讓直行車的」、「沒人在乎他們是不是路考中，頂多看到他們按照速限在開車（開很慢的意思）會想辦法趕快超車」、「日本人看到台灣的交通只怕都嚇到哭了吧」、「考試還作弊，拿到的駕照一點都沒意義啊，這不是人情味，這根本是縱容」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播