台灣街頭1路牌讓日本人大讚「有人情味」 網友卻一面倒吐槽

「日本人的歐吉桑」分享在高雄看到特別提醒用路人「禮讓考驗車」的路牌。（圖翻攝自日本人的歐吉桑臉書）

旅台日本作家「日本人的歐吉桑」今天（25日）於臉書分享在高雄看到特別提醒用路人「禮讓考驗車」的路牌，直呼「台灣人真體貼」。不過貼文曝光引來一票網友搖頭，吐槽該路牌其實是要大家「沒事閃遠點」。

「日本人的歐吉桑」在高雄街頭看到一面寫有「駕照考驗路線，請禮讓考驗車」的路牌，直呼「真心覺得台灣人真體貼，這路牌代表台灣人的人情味吧。在日本沒有看過這種路牌，相信日本人在台灣看到了這路牌，讓很多日本人會感動吧。不過現實跟理想是兩回事，重點是就算台灣人看到了這路牌，沒有人為新手司機手下留情吧。」

網友一面倒表示，「是叫大家沒事閃遠一點，不要開這條路，以免被新手撞上了，害人害己」、「會閃開避開而已，要讓不可能，台灣是沒有轉彎車在讓直行車的」、「沒人在乎他們是不是路考中，頂多看到他們按照速限在開車（開很慢的意思）會想辦法趕快超車」、「日本人看到台灣的交通只怕都嚇到哭了吧」、「考試還作弊，拿到的駕照一點都沒意義啊，這不是人情味，這根本是縱容」。

