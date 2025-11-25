他疑惑拉麵店為何愛用點餐機？老饕揭：可以避免很多糾紛

網友好奇為何拉麵店特別愛用點餐機，原因引發熱議。示意圖。（資料照）

日本拉麵在台灣人氣居高不下，不少店家也遵照日本模式，在門口設置點餐機，讓客人先完成點餐與付款。有男網友好奇發文問說，為何台灣眾多餐飲類型中，只有拉麵店最常採用販賣機？不少網友指出，包括能夠節省人力、降低收銀風險，並讓拉麵店標榜的「快速明確點餐模式」得以維持。

網友在Dcard發文指出，台灣許多拉麵店偏好使用投幣式點餐機，但在其他的餐飲業中卻相當罕見，像牛肉麵店幾乎看不到類似設備。原PO對此感到疑惑，「為什麼只有拉麵店特別愛用販賣機，有人知道原因嗎？」

網友熱議紛紛留言，「節省人力，打烊後結帳方便，老闆也能防止員工偷錢」、「現金在餐飲中有衛生問題，而拉麵這種制式化的東西，用這樣的方式可以避免直接接觸現金然後也可以節省櫃檯人力等好處」、「避免讓客人看到店員，可以省下很多問題跟糾紛」、「有好有壞，老闆不會碰到錢幣很衛生，而且你自己點的，就算點錯也要認」。

另外，也有網友認為，「超討厭不收信用卡的，都用自動販賣機了，還不收卡」、「之前吃過一家在台中的，找錯錢，少算一碗的費用，之後我就對沒行動支付的販賣機沒什麼反感了」、「可是我覺得用販賣機的店都超難吃」、「客製化太多的適合販賣機，牛肉麵頂多大小碗、粗細麵」。

