中央核定台62線延伸宜蘭可行性評估 縣府：感謝聽見宜蘭人心聲

台62線瑞濱延伸宜蘭案獲中央核定可行性評估，台北到宜蘭行車時間將不到1小時，可望作為國道5號替代道路，紓解假日壅塞車潮問題。（交通部提供）

「台62線延伸至宜蘭可行性評估」獲行政院核定，宜蘭縣代理縣長林茂盛今天表示，感謝中央聽見宜蘭人心聲，重視宜蘭長期面臨的交通瓶頸，期盼中央加速後續行政作業，早日實現地方多年盼望的第2條聯外快速道路。

宜蘭縣府指出，2020年7月縣府向交通部提出「台2線頭城至大里路段高架化」及「台2線貢寮到大里段截彎取直」，爭取啟動宜蘭往返台北交通路廊整體改善計畫，經交通部採納後啟動「台62線延伸至宜蘭可行性評估」，感謝中央在過程中持續吸收各界意見，使規劃愈趨完善。

請繼續往下閱讀...

縣府表示，目前宜蘭北上聯外道路仍主要依賴台2線、台9線與國道5號，因台2線及台9線路線彎繞、距離較長，多數用路人集中行駛國5，導致假日與平日部分時段皆呈現常態性壅塞；貨車無法通行雪山隧道，更使運輸成本增加，對商業與產業發展造成不利影響。

縣府指出，台62線延伸計畫核定後，將由交通部進行綜合規劃與環境影響評估，未來可望分散國5車流、提升交通效率並改善旅運與貨運環境，後續推動建議中央優先以宜蘭端路線作為首要改善目標，進行優先開闢。

縣府說，考量貨運需求與工業區物流發展，也將建請交通部再評估沿台2線濱海公路，將路線延伸至龍德、利澤工業區，以提升縣內物流機能、強化產業競爭力並帶動地方經濟成長。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法