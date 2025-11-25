新竹縣文化基金會與日本JTB簽合作意向書 文化、觀光、產業推向國際

新竹縣文化基金會跟日本JTB旅行社今天共同簽訂合作意向書，就觀光旅遊等多面向深度交流。（記者黃美珠攝）

財團法人新竹縣文化基金會與日本JTB旅行社今天在新竹縣政府簽署合作意向書，在觀光旅遊、地方產業、教育發展與文化推廣等多項領域深度合作。簽署儀式由文化基金會執行長朱淑敏、日本JTB旅行社執行董事九州區廣域代表篠崎和敏共同完成，縣府秘書長李安妤代表縣長到場見證。

李安妤說，JTB旅行社具有百年歷史，是日本最具規模與國際影響力的旅行品牌之一，深耕旅遊市場，也長期投入文化推廣、教育交流以及地方創生。

這次來台跟新竹縣文化基金會合作，象徵新竹縣文化能量獲得國際肯定，也為縣府推動文化觀光與地方產業升級注入重要助力。

她說，新竹縣近年積極整合文化、觀光、產業3大面向，像是推動「新竹良品」品牌、辦理「竹風縣藝」年度活動、舉辦「匠心之夢」工藝競賽、深化客庄文化旅遊等，並利用文化基金會為平台，串聯藝術、設計、青年創意與文化體驗等各類資源，持續打造具文化深度與地方特色的旅遊內容。這次跟JTB的合作，將有助於新竹縣把這些能量推向國際市場。

日本JTB旅行社說，台灣與日本是共享價值觀的重要夥伴，透過雙方的合作意向協定，雙方將構築人才、文化以及經濟交流的基礎，致力於提升區域價值與強化國際競爭力。

