想知道世界各地換牙傳說、史前人類拔牙習俗嗎？ 南科考古展報你知

南科考古館推出特展「牙齒知多少：全糖市的神祕面具」，小朋友進行互動體驗。（記者吳俊鋒攝）

南科考古館推出全新特展「牙齒知多少：全糖市的神秘面具」，以牙齒為主題，結合精彩的故事敘述與研究發現，透過標本模型與互動裝置，帶領親子從多角度認識牙齒在人類生活、歷史上的重要性，及其代表的文化象徵意義，還有世界各地的換牙傳說、史前台灣的拔牙習俗與刻牙紋飾等，內容有趣，今天熱鬧揭幕。

特展在考古館的2樓舉行，規劃有牙齒圖書館、牙齒博物館、牙齒故事館，加上專為小朋友設計的潔牙大會操，學習正確使用牙刷、牙膏、牙線等工具，宣導預防牙菌斑與牙周病，並針對容易被忽略的齒縫，推薦最有效的貝氏清潔方法，內容寓教於樂。

特展以虛構的「全糖市」為主要場域，呼應台南的甜蜜意象，結合推理、解謎的敘事主軸，參加者藉由「小小臼齒偵探」的視角，沿著線索逐步揭開女主角一直不願公開的秘密。

而故事中的「面具」，象徵牙齒在修補或重建後的樣貌，提醒參觀者面對口腔狀況無須感到壓力，不必刻意追求完美，但需要每天被細心照顧，才是確保健康的關鍵。展場中的「偵探筆記」，以及「謠言追追追快報」等單元，也將協助大小朋友們破解常見的迷思，包含蛀牙能否自行恢復，以及人在日常咀嚼如何留下個別差異，讓每位民眾都能更了解自己與生俱來的「牙齒身分證」。

今天的揭幕典禮，國立台灣史前文化博物館長蔡政良、南部科學園區管理局主秘官嘉明等人出席，並邀請幼兒園的小朋友戴著牙齒頭套、拿著牙刷道具進行表演，熱情開場，特展將持續至明年5月3日。

蔡政良表示，牙齒承載著古代日常的線索，從飲食、文化到生態演變等都能逐一讀出，特展以推理解謎方式呈現牙齒的基礎知識與象徵意義，讓兒童能從互動中理解口腔健康的重要性，也期盼大小朋友精彩的內容呈現，建立正確的照護觀念。

官嘉明則指出，南科是全球重要的半導體基地，考古館留下了文化與歷史的深度脈絡，牙齒主題特展有研究與教育上的價值，也期盼透過活動，讓民眾認識園區的多元面向。

特展內容涵蓋牙齒的結構、功能、文化，以及考古材料等多面向知識，在牙齒故事館，可認識世界各地的換牙傳說，並透過陳列品，了解如何從牙齒判讀年齡等基礎知識；在牙齒博物館，可認識史前台灣的拔牙習俗與刻牙寓意，還有穿孔豬牙與鯊魚牙的飾品。

南科考古館推出特展「牙齒知多少：全糖市的神祕面具」，小朋友專心參觀。

南科考古館推出特展「牙齒知多少：全糖市的神祕面具」，結合標本、模型，揭露研究發現。

南科考古館推出特展「牙齒知多少：全糖市的神祕面具」，結合標本、模型，揭露研究發現，活動引人矚目。

