    首頁 > 生活

    中捷綠線延伸綜規年底送交部 捷工局：檢討是否與彰化段脫勾

    2025/11/25 16:14 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員要求市府完成中捷綠線延伸至大坑的規劃。（記者蘇金鳳攝）

    市議員要求市府完成中捷綠線延伸至大坑的規劃。（記者蘇金鳳攝）

    中捷綠線延伸到大坑及彰化進度，讓很多民眾相當關心，國民黨中市議員賴順仁今天在市議會首先詢問進度，並強調延伸案規劃已數十年，延伸到大坑段只有2.84公里，非常短，但是台中市卻受制於彰化都市計劃案，將可能影響到延伸至大坑段的進度，要市府脫勾彰化段，讓大坑延伸段先通過，方便民眾登山。

    捷運工程局長蘇瑞文表示，綠線延伸段目前完成綜合規劃案，將在年底提交交通部；至於是跟延伸彰化段脫勾，會進行檢討。

    中捷綠線延伸大坑及彰化，規劃為往北延伸2站，分別為大坑經補庫、松竹軍功路口，長約2.481公里，往南到彰化共6站，長7.457公里，在台中市部分有成功嶺大門口西側、中山榮泉路口，到彰化則是走中山路有4站，分別為彰興金馬路口、中山金馬路口、中山台化街口、台鐵金馬站。

    市議員賴順仁今天在市議會表示，大坑每年有250萬登山客，假日就有大量的車潮及人潮，若中捷綠線延伸到大坑早日通車，就可解決車流問題，但是綠線延伸至大坑段卻是跟延伸彰化段綁在一起，但彰化縣政府還是都市計劃階段，大坑段一定會受影響。

    賴順仁希望市府向交通部反映，跟彰化段脫勾，讓大坑段先開工，早日通車，方便登大坑的民眾。

    市議員賴順仁（左）要求中捷綠線延伸不能再拖。（記者蘇金鳳攝）

    市議員賴順仁（左）要求中捷綠線延伸不能再拖。（記者蘇金鳳攝）

    捷工局長蘇瑞文表示，中捷綠 線延伸今年底提送交通部。（記者蘇金鳳攝）

    捷工局長蘇瑞文表示，中捷綠 線延伸今年底提送交通部。（記者蘇金鳳攝）

    市議員賴順仁表示，中捷綠線延伸至大坑有留尾軌，要求市府儘速推動。（記者蘇金鳳攝）

    市議員賴順仁表示，中捷綠線延伸至大坑有留尾軌，要求市府儘速推動。（記者蘇金鳳攝）

