    首頁 > 生活

    中市觀旅局邀警消會勘 強化后豐鐵馬道9號隧道救援動線

    2025/11/25 16:03 記者歐素美／台中報導
    后豐鐵馬道九號隧道屬歷史建築，加上通道狹窄，救護不易。（圖由觀旅局提供）

    后豐鐵馬道9號隧道口日前自行車交通事故，因隧道地形與進出動線限制，造成救援後送不易，台中市觀光旅遊局今天邀集警察局、消防局等會勘，盤點救護可及性及改善方式，強化遊客騎乘安全。

    觀旅局表示，東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道是全國指標性的休閒路線，市府已全面禁止汽車、機車及微型電動二輪車通行，並與警察局合作加強稽查與宣導，保持其整體安全性，這次針對9號隧道救護較不易的狀況，已啟動跨局處合作，希望縮短救援時間、提升應變效率。

    今天現勘聚焦4大方向，包括邀集消防局及警察局重新檢視隧道周邊道路配置，研議救護車可快速抵達的最接近點，降低救護人員徒步進入的距離；結合后豐沿線租車業者，加強宣導遊客下載「消防防災e點通」App，事故發生時可立即報案並傳送GPS座標，提高消防單位到點效率，減少因位置模糊造成的救援延誤，並宣導業者車輛需符合規定及速限，以提昇車輛行駛安全。

    針對人潮聚集處，將增派假日駐點人員，加強提醒減速、協助通報事故，提升第一時間處理效率；並啟動全線巡查工作，針對速限、減速、會車提醒與緊急救護通道提示等標示進行檢視與增設。

    觀旅局並再次呼籲民眾遵守速限25公里/時、勿跨越車道、遇緊急狀況靠邊讓出空間，以維持救援通行動線。觀旅局強調，這次跨局處現勘將作為後續改善方案的重要依據，持續從騎乘安全、救援可及性、路線維護與現場管理等多面向著手，持續提升整體環境品質，讓市民與遊客能安心享受安全、健康的騎乘體驗。

    觀旅局邀集警察局及消防局會勘，研議強化后豐鐵馬道9號隧道救援動線。（圖由觀旅局提供）

