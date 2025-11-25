「呆在碧潭の水豚君」療癒雞蛋糕假日限定 人偶見面會12月登場

「水豚君造型雞蛋糕」，於活動期間的週六、日販售，2個59元、6個130元。（新北市觀旅局提供）

「呆在碧潭の水豚君」碧潭地景裝置展期至12月28日，新北市觀光旅遊局為滿足粉絲近距離互動的願望，今宣布將於12月6日起的連續3週假日舉辦水豚君偶裝見面會，於指定時段開放現場民眾近距離合影，此外，還有完美還原水豚君與好朋友們慵懶萌樣的限量「水豚君造型雞蛋糕」僅假日販售。

新北市觀旅局指出，來到碧潭，除了欣賞水上12公尺高的水豚君地景裝置之餘，本次展覽周邊也推出萌度破表的「水豚君造型雞蛋糕」，於活動期間的週六、日販售，2個59元、6個130元，是粉絲到訪碧潭不可錯過的療癒系甜點。

請繼續往下閱讀...

水豚君人偶見面會將於12月6日、7日、13日、14日、20日、21日舉辦，每天舉行4場，分別於下午1點、1點45分、2點45分、3點半進行，每場次30分鐘，提供粉絲近距離合影。

觀旅局也攜手碧潭餐飲遊憩區的指定店家，推出滿額贈禮活動，11月1日至12月28日，只要於碧潭餐飲遊憩區指定店家單筆消費滿300元，即可獲得水豚君限量周邊好禮。

觀旅局表示，12月起連續3週假日，滿足上述消費條件的民眾，再加碼贈送「水豚君優先合影券」，能優先與水豚君近距離接觸合影，未取得優先券的民眾，仍可依現場工作人員指示排隊合影，歡迎民眾提早前往會場，消費滿額周邊好禮以及優先合影券，數量有限，兌完為止。

「呆在碧潭の水豚君」活動展期至12月28日。（新北市觀旅局提供）

民眾滿足消費條件加碼贈送「水豚君優先合影券」，能優先與水豚君合影。（翻攝「新北旅客 New Taipei Tour」YouTube）

假日限定的「水豚君快閃店」，推出碧潭限定周邊商品。（新北市觀旅局提供）

水豚君人偶見面會，將於12月6日起的連續3週假日舉辦。（新北市觀旅局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法