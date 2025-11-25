為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全日空在台維修破300架次 學生近距離參觀

    2025/11/25 15:46 記者蔡昀容／桃園報導
    全日空（ANA）空服員帶學生體驗使用救生衣。（記者蔡昀容攝）

    全日空（ANA）空服員帶學生體驗使用救生衣。（記者蔡昀容攝）

    全日本空輸（ANA）與長榮航太長期合作飛機保養維修，今年8月突破300架次。全日空台灣分公司今天（11月25日）在長榮航太（EGAT）舉辦「ANA航空教室」，邀請學生了解機場及地勤、空服員工作，並實地觀看停在維修廠區的飛機。

    ANA是日籍規模最大航空公司，現有240台飛機，台日航線開航邁入將滿31週年。ANA自2012年起委託長榮航太進行飛機保養維修，多為波音737、767、777、787，保養維修累積架次今年8月突破300架次。

    ANA今天在長榮航太舉辦第14次「ANA航空教室」。ANA台灣分公司總經理古牧海表示，為感謝台灣對日本東北311震災的幫助，自2013年以來，在EGAT協助下，邀請桃園地區小學生參加「ANA航空教室」，這次更首次邀請大學生一同參與，讓學生了解飛機及ANA，並對航空業產生興趣，培育未來航空人才。

    「ANA航空教室」今天上午邀請桃園市中壢區青園、忠福國小共46位學生參與，下午則邀請淡江大學日本語文學系30位師生參加，近距離接觸ANA飛機，了解機場地勤人員、空服員及飛機維修員的日常工作內容，並實地體驗救生衣操作。參觀機型為波音767-300ER，主要執飛日本國內線，可搭載270名乘客。

    全日空（ANA）及長榮航太人員帶學生參觀長榮航太廠區及ANA飛機。（記者蔡昀容攝）

    全日空（ANA）及長榮航太人員帶學生參觀長榮航太廠區及ANA飛機。（記者蔡昀容攝）

