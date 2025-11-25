台中大梨山地區合法民宿 又增1家共4家

環山部落的山嵐居，最近取得合法民宿並開幕。（圖由觀旅局提供）

台中市和平區大梨山地區，坐擁豐富的泰雅族原民文化與高山生態資源，每年都吸引眾多自然愛好者前來探訪，台中市觀光旅遊局積極輔導當地民宿合法化經營，日前取得合法民宿登記證，最近坐落於環山部落的「山嵐居」民宿取得合法，並於昨開幕！目前梨山合法民宿共4家，分別為屋頂上的天空（環山）、梨山景觀民宿（部落範圍外）、梨山春發農園 （松茂）、山嵐居（環山）等，為高山旅遊增添多樣選擇。

「山嵐居」坐落於山林景觀帶，四周群山環繞、雲霧縈繞，為旅人提供靜謐、放鬆的住宿環境。「山嵐居」民宿經營者宋澔添，是當地的泰雅族青年，將民宿融入泰雅文化意象的建築風格，並提供在地友善早餐與旅遊路線建議，讓旅客得以深度體驗和平區山林之美。

觀旅局表示，大梨山地區四季景致分明，登山資源豐富，更蘊含獨特的人文底蘊，是台中重要的觀光資產。觀旅局每年派員至當地進行實地訪視，主動提供法規諮詢、申請文件及行政協助，持續輔導在地民宿合法化與品質提升，朝向合法、安全與永續經營發展，為旅客建構安全又舒適的旅宿環境。

大梨山地區有佳陽部落、松茂部落、環山部落、梨山部落，景點多元且各具特色，適合搭配民宿規劃一日或多日的深度旅遊行程。此外，位於環山部落的「環山獵人登山步道」沿著泰雅族人昔日的狩獵古徑整建，結合自然生態、原民文化與地質景觀，榮獲「全球百大目的地故事獎」及台灣景觀大獎的「風景遊憩類傑出獎」與「年度大獎」等多項獎項肯定，吸引許多熱愛山林的旅客前往體驗，也是深入認識泰雅文化的優質選擇。

山嵐居客房。（圖由觀旅局提供）

山嵐居景觀露台。（圖由觀旅局提供）

