    宜蘭冬山龍舟隊韓國奪金摘銅 鄉長頒10萬元獎勵金

    2025/11/25 15:39 記者江志雄／宜蘭報導
    冬山鄉龍舟代表隊（前方比手勢者）跨海參加韓國昌原國際龍舟賽奪金摘銅。（圖由冬山鄉龍舟代表隊提供）

    冬山鄉龍舟代表隊（前方比手勢者）跨海參加韓國昌原國際龍舟賽奪金摘銅。（圖由冬山鄉龍舟代表隊提供）

    宜蘭縣冬山鄉龍舟代表隊本月初參加韓國昌原國際龍舟賽奪金摘銅，另也取得明年世界俱樂部龍舟錦標賽參賽資格，隊中選手來自各行各業，利用上班前空檔集訓，展現不凡實力。鄉長林峻輔今天（25日）頒贈10萬元獎勵金，鼓勵選手再接再厲為國爭光。

    冬山鄉龍舟代表隊選手在不同的工作崗位任職，賽前每週選定2到3天到冬山河集訓，利用清晨5點半到7點的上班前空檔操練，訓練操槳技巧、體力與團隊默契。

    冬山鄉龍舟代表隊本月1日跨海挑戰第5屆韓國昌原國際龍舟賽，來自台灣、菲律賓、新加坡、美國、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞、香港、地主國韓國等多支強隊同台競技，歷經2天鏖戰，冬山代表隊在200公尺混合項目奪金，400公尺混合項目摘銅。

    此外，冬山代表隊10月下旬在花蓮太平洋國際龍舟賽表現亮眼，將代表台灣參加2026世界俱樂部龍舟錦標賽，這項賽事預定明年9月初在花蓮鯉魚潭舉行，冬山代表隊要再次進軍國際舞台，與全球頂尖龍舟隊伍一較高下。

    林峻輔說，冬山鄉龍舟代表隊在國際賽中表現亮眼，讓地方鄉親與有榮焉，他鼓勵選手持續精進，日後在各項比賽中再創佳績。

    冬山鄉龍舟代表隊在韓國昌原國際龍舟賽的好表現，讓地方鄉親與有榮焉。（圖由冬山鄉龍舟代表隊提供）

    冬山鄉龍舟代表隊在韓國昌原國際龍舟賽的好表現，讓地方鄉親與有榮焉。（圖由冬山鄉龍舟代表隊提供）

    冬山鄉長林峻輔（中）今天頒發獎勵金給冬山鄉龍舟代表隊，鼓勵選手再接再厲。（圖由冬山鄉公所提供）

    冬山鄉長林峻輔（中）今天頒發獎勵金給冬山鄉龍舟代表隊，鼓勵選手再接再厲。（圖由冬山鄉公所提供）

    熱門推播