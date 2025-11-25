「狼醫平台」挨批沒用 醫事司揭2大改進方向

衛福部醫事司副司長劉玉菁強調，只要醫事人員涉及性別事件，姓名等資訊一律都要公布在平台，無關涉案人員意願。（資料照）

先前陸續爆出醫事人員性侵、性騷擾案件，雖衛福部今年8月啟用「醫事人員性別事件資訊專區」（狼醫平台），但婦女團體、醫師公會、醫改團體認為，該平台漏登眾多定讞案件，且若涉案醫師不同意公開資訊、更改姓名、變更職業地點等，平台也都查詢不到。

對此醫事司副司長劉玉菁強調，只要醫事人員涉及性別事件，姓名等資訊一律都要公布在平台，無關涉案人員意願，衛福部也持續與司法院溝通，希望串接系統資訊，避免漏登案件，另預計明年1月可將曾因性別案件遭衛生局懲戒的醫事人員更新至專區。

醫改會執行長林雅惠質疑，狼醫平台目前僅公布112年以後司法判決定讞、懲戒確定的案件，其他舊案都沒有公開，還有定讞案漏登情況，從案件爆出到對外公布間隔時間太久，應在行政認定醫療人員涉及性別事件後，就公布給民眾查詢。

劉玉菁說，過去民眾想知道自己的醫師是否可能是狼醫，需從司法院判決書系統、縣市懲戒系統查詢，對於民眾來說相當不友善，因此狼醫平台整合前述系統資訊，讓民眾在單一地方、一個動作就能看到。

但劉玉菁表示，目前相關法規對於職場、學校性別事件設有調查與處分流程，對於是否在醫事人員行為涉及性別事件，但沒有經過行政或司法調查就揭露人員時就公開相關資訊，畢竟涉及當事人聲譽，行政機關還是保持比較保留態度。

劉玉菁說，過去醫事人員涉及性別事件，各縣市政府會接到資訊，但衛生局並不會同步接獲相關情資，經衛福部保護司與地方社會局溝通，目前社會局若得知有醫事人員涉及性別事件，也會同步通知衛生局，並由衛生局進行懲戒調查處分，透過橫向聯繫來縮短時間差距。

另劉玉菁提到，目前也持續與司法院溝通，希望往後若有醫事人員相關判決，可以直接將資料與狼醫平台對接，避免遺漏案件情況，衛福部也向地方衛生局收集相關懲戒資料，預計明年1月可將相關資訊公布至狼醫平台。

劉玉菁也強調，若醫事人員涉及性別事件，一律都要放上專區、對外公布，不會因為涉案醫師不同意就不公布，且平台所公布的內容也包括醫師姓名、專業類別、職業縣市等，若醫事人員更改姓名，衛福部會在該名醫事人員更新證書時得知相關資訊，屆時「新舊名字都會揭露」。

