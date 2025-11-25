為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    半夜3點被要求退房！摩鐵「這規定」讓她超傻眼 網曝背後原因超毛

    2025/11/25 16:57 即時新聞／綜合報導
    女網友發文分享，半夜2點多被汽車旅館業者以「女生不得單獨住宿」為由要求退房，示意圖。（彭博）

    女網友發文分享，半夜2點多被汽車旅館業者以「女生不得單獨住宿」為由要求退房，示意圖。（彭博）

    深夜竟被要求退房？女網友發文說，與男友深夜入住汽車旅館後外出吃宵夜，對方因家管嚴必須回家，她獨自回摩鐵，未料卻被業者以「女生不得單獨住宿」為由，要求在凌晨3點前退房。她無奈寫道，從沒聽過相關規定，還半夜將客人趕走。文章一出，引起網友熱議。

    網友在Dcard發文說，晚上上課到9點多才下課，北上找男友抵達時已是深夜11點多。兩人入住汽車旅館後外出吃宵夜，返回時，男友因家中管教較嚴必須回家過夜，先行離開。她獨自回到旅館時，櫃檯突然追問為何只剩她一名住客？甚至要求提供男友聯絡方式。她解釋，對方已返家，櫃檯竟說，「女生不能單獨入住汽車旅館」並聲稱需向主管確認是否能讓她留下。

    原PO指出，當時已經凌晨2點多，本以為頂多隔天早上再協調，卻在2點半收到通知，要求她「叫男友回來同住，否則必須在3點前退房」。男友隔天一早要上班無法趕回，她只好匆忙尋找替代住宿。事後她無奈寫道，「第一次聽到不能一個人住汽旅，而且半夜3點把客人趕出來」。

    文章一出，許多網友指出，會有這項規定的原因，「就怕你自殺而已，而且你們是兩個人來，但是回來只有一個人，還說他回去了」、「聽起來像是有女生獨自自殺在汽旅過，所以才有這規則」、「正常來說汽車旅館不會有這種規定，而一旦有出現這種規定的，十間旅館裡面，大概有九間有發生自殺的命案，妳可以估狗一下妳居住的旅館名字就知道答案了」。

    不過，也有不少人認為，業者半夜強迫退房的作法很不妥當，「因為很多女生在裡面自我了結吧，但也不能構成他們趕你出去的理由，要的話請退全額」、「可以理解旅館的擔憂，但這種規則真的要在結帳前告知，不然不管男女，一個人半夜被趕出來也是很危險」、「半夜把妳趕出去才是真的危險吧…如果臨時找不到飯店怎麼辦，睡路邊」？

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

