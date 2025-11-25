為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    食農教育結合公益！ 南市北門學童化身一日農夫

    2025/11/25 15:13 記者王涵平／台南報導
    台南市家長會聯合會今邀北門5所國小學童，體驗「從產地到餐桌」的農作歷程。（北門區公所提供）

    台南市家長會聯合會今邀北門5所國小學童，體驗「從產地到餐桌」的農作歷程。（北門區公所提供）

    台南市家長會聯合會今邀北門5所國小學童走進黃金玉米田，親手採收，品嘗香甜玉米，體驗「從產地到餐桌」的農作歷程，食農教育結合公益傳愛，當日採收一半產量捐贈給社福單位。

    南市家長會聯合會理事長賴建良結合昕昕農場，邀請北門區內文山、錦湖、蚵寮、北門及三慈等國小的師生，前往「友善耕種」的玉米田，全程不使用農藥，維護生態平衡與土地健康。

    北門區長林建男也捲起袖子與小農夫穿梭田間採收，給予學童高度肯定，他認為，這不僅是一次生動的自然課，更是凝聚社區情感的重要活動。隨後準備熱騰騰的水煮玉米給學童享用，讓孩子們品嚐勞動後的甘甜滋味。

    學童努力採收的成果將有一半會捐贈給社福機構，讓孩子能身體力行實踐社會關懷，將快樂與健康分享給更多需要的人，寓教於樂的田間體驗，期盼能讓食農教育的種子在孩子心中萌芽。

    台南市家長會聯合會今邀北門5所國小學童走進黃金玉米田，親手採收，品嘗香甜玉米。（北門區公所提供）

    台南市家長會聯合會今邀北門5所國小學童走進黃金玉米田，親手採收，品嘗香甜玉米。（北門區公所提供）

