台灣咖啡商遭國外莊園控假冒 歐客佬認錯無條件退換貨

歐客佬認誤植Finca Sophia莊園名稱。（圖擷自歐客佬精品咖啡正式臉書）

巴拿馬咖啡商Boot在臉書張貼「假冒巴拿馬藝妓」（FAKE PANAMA GEISHA）照，指責台灣咖啡商假冒莊園名稱，引發網友怒轟「台灣人表示驚呆」、「丟臉丟到國外」、「Finca sophia多有名啊，這等於把Toyota標成Lexus賣耶」，對此，歐客佬精品咖啡發表聲明強調，因內部行政作業疏忽，將原為同一個莊園主 Willem Boot先生的Finca La Cabra的藝伎咖啡，誤植成「索妃亞莊園藝伎咖啡」，這項錯誤未能在製作前即時發現，最終流入市面對消費者造成困擾深感抱歉。

這名咖啡商23日在臉書貼出BLACK GOLD和OKLAO COFFEE ROASTERS，強調都來自台灣，卻冠以Finca Sophia名稱的咖啡產品，會如此令人心碎和憤怒，貼文者並在合成照貼上紅字「FAKE PANAMA GEISHA」，指控涉販售假冒的Finca Sophia咖啡。



歐客佬精品咖啡總部位於台中市北區，歐客佬強調，販售巴拿馬索妃亞莊園藝伎咖啡商品，雖標示錯誤，但產品（咖啡豆）本身皆為正統巴拿馬藝伎，來源為Finca La Cabra，處理法、烘焙資訊、風味敘述均與實際內容一致，品質沒有任何問題，錯誤出在「莊園名稱標示」，並非產品來源或真偽。

歐客佬說，為讓受影響顧客安心，凡在11月購買到誤植標示藝伎產品顧客，憑發票無條件退換貨，可選退款或更換為正確標示之同等產品，也將主動聯繫有留資料購買者，若未接到通知，也歡迎買主主動聯繫，會第一時間協助處理。

歐客佬再表示，感謝一路支持的消費者，對於這次疏忽再次致上歉意，會全面檢視並強化內部流程，針對標示、審核與製程再次提高要求，確保所有產品資訊清楚、正確且透明。

