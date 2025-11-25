光復鄉鏟動希望 花蓮光復國中獲贈全新大巴校車

中華民國遊覽車商業同業公會全國聯合會今天特別捐贈1部45人座的大型巴士給光復國中。（記者王錦義攝）

花蓮923光復洪災造成光復國中、光復商工等教育環境受災，來自各界的愛心捐贈學校校車、實習器材等教學物資，今天透過校車鑰匙與教學資源的捐贈儀式，象徵災後教育重建的正式啟航，希望解決學生的通學與教學實習問題。

光復國中與光復商工的校園教學與實習環境遭受嚴重災情，立法委員林月琴獲知後聯繫各單位，中華民國遊覽車商業同業公會全國聯合會今天特別捐贈1部45人座的大型巴士給校方，並在車內安裝視野輔助、GPS定位、數位行車記錄器等，讓偏鄉學子能更安全的上、下課。另外，警政署也贈出3輛報廢警車給同為受災戶的光復商工，助汽修科學生實習課程不因教學設施設備損壞而中斷。

中華民國遊覽車商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亜說，民進黨籍立委林月琴先前主動聯繫聯合會，稱光復國中短時間內要找到校車不易，且校方為了影響學生求學權益，每天花費1萬多元租賃車輛接送學校上下課，希望能整理車輛幫助學校。

魯孝亜說，聯合會得知光復國中的困境後，二話不說在2周內準備好車輛並在今天送抵學校，車輛價值約300多萬，車型為可搭載45人的大型巴士，車齡符合教育部的規範，內部則特別安裝視野輔助、GPS定位、數位行車記錄器等，確保學生上、下學安全。

光復國中校長黃建榮說，學校約50位學生需要搭乘校車通學，有了新的校車，對學校是一大幫助，感謝各界的善心；家住距學校5公里的西富村的陳同學說，過去每天上學都是搭校車，車輛壞掉後就由家長接送，但如果爸爸或媽媽當天沒空她只能請假在家線上上課，如今有了新校車真的很開心。

另外，光復商工也是洪災重災戶，其中汽車科的實習車輛泡湯受損，影響師生教學權益，林月琴為此媒合警政署捐贈3輛報廢警車做為實習課使用車輛，全聯會也提出希望能協助培育學生擁有大型車輛維修技術的願景。光復商工校長陳德明說，由於學校沒有空間、設施及設備能作為大型車輛維修的教學場域，目前還在跟全聯會洽談，若有機會打造成為台灣東部地區大型車技術合作學校，培育大型車維修技師。

最後，許多學生的通學工具，如腳踏車被沖走、微型電動二輪車泡水失電，通學權益受到影響。新北市政府交通局、微笑單車公司贈與45輛YouBike 1.0微笑單車給光復國中、商工，作為學生代步通勤車輛。

新北市政府交通局、微笑單車公司贈與45輛YouBike 1.0微笑單車給光復國中、商工，作為學生代步通勤車輛。（記者王錦義攝）

