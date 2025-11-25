萬大線第1期修正計畫等2年終解凍 累計7列車運抵金城機廠

萬大線第2批量產車已抵達金城機廠。（台北市捷運局提供）

交通部長陳世凱日前考察台北市捷運建設推動情形，針對台北市政府規劃中或修正中的捷運建設計畫，指示鐵道局提供行政協助。對此，台北市捷運工程局綜合規劃處長林文祺受訪表示，萬大線第一期修正計畫2023年陳報交通部，從741.78億元調整為848.01億元，中央允諾將以最快速度審查。另，萬大線19列量產車中，已有7列就位，最新一批本月已進入金城機廠；萬大線第一期預計2027年底完工。

陳世凱先前指出，財政收支劃分法修正後，中央與地方財政資源配置隨之調整，交通部在整體資源受限情況下，會盡最大努力支持地方捷運建設。對於北市府規劃中或修正中的捷運建設計畫，請鐵道局在行政上給予協助，將持續充分協調合作，促成大台北地區捷運建設計畫推動。

請繼續往下閱讀...

林文祺說明，萬大線和信義線東延段經費修正計畫已獲中央正面回應。萬大線第一期修正計畫2023年9月4日陳報交通部，由原核定741.78億元調整為848.01億元；信義線東延段預計明年第1季通車，修正計畫今年9月5日陳報交通部，由原核定93.7億元調整為101.74億元，因經費增加幅度相對較低，各項議題已收斂，交通部將盡速完成審查，送行政院核定。

環狀線東環段修正計畫則因經費增幅較大（增加931.86億元）、民生汐止線綜合規劃報告因涉及八堵機廠經費分攤，以及機電系統國產化議題，中央相關部會仍有疑慮尚待釐清，交通部將協助盡速邀集相關部會、地方政府進行協調，就各項議題予以釐清後，依程序辦理審議核定作業。

捷運局表示，萬大線共有19列量產車，包括去年1列、今年10月3列與11月3列，已有7列運抵金城機廠，新到貨列車進廠後，即點驗與接收檢查外觀檢視、設備狀態確認和初步功能測試等多項程序，逐一確認車體結構、車門操作、電力系統及重要設備配置，系統化記錄與層級審核，確保列車順利投入後續靜態與動態測試，並為後續系統整合作業奠定關鍵基礎。

機電系統工程處解釋，多批列車到位後，機廠可依計畫展開多列車協同參與的系統整合測試，加速各項機電系統驗證作業，提升整體進度效率，持續推動萬大線朝完工邁進。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法