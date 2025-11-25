為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    衛福部核准 綠島明年將有1個醫學系公費生名額

    2025/11/25 15:03 記者黃明堂／台東報導
    綠島明年將有1個醫學系公費生名額。（記者黃明堂攝）

    為綠島長期以來的醫師荒問題，衛福部已善意回應，明年將為綠島增設一個醫學系公費生名額，確保未來有專門培育的醫療人才返回綠島服務，為離島居民帶來穩定且長期的醫療保障。

    議員王姷力日前在質詢中，要求衛生局針對綠島長期缺醫問題回報後續的爭取與努力。衛生局長孫國平指出，綠島在現行「離島公費生制度」中，因優先順序不如金門、澎湖等地，導致長期處於劣勢而難以招募到醫師。為解決此結構性困境，衛生局長期向衛福部申請，要求公費生制度在綠島應達到「專才專用」。

    孫國平表示，日前衛福部召開的會議中，已確認將在115年為綠島增設1位醫學系公費生名額。這項專案名額的設立，將能確保未來有專門培育的醫療人才返回綠島服務，為離島居民帶來穩定且長期的醫療保障。

    除了長期的公費生規劃，孫國平也同時說明了短期的人力補強進度， 目前綠島的醫師人力由台東馬偕醫院透過山地離島計畫支援補足。衛生局與台東馬偕醫院合作，透過衛福部「深耕計畫」媒合，已找到一位急診科專科醫師，將進入綠島提供服務。

    孫國平強調，雖然離島公費生制度的限制是綠島長期缺醫的主因，但透過深耕計畫引進急診專科醫師，以及成功爭取到醫學系公費生專用名額，綠島的醫療量能將會得到質與量的雙重提升。

